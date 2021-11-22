Скандал с 'зеленым' кредитом ЕС сказался на инвестпривлекательности Украины, – Буймистер

Стоимость привлечения средств на мировых рынках Украиной за неделю выросла на 4% из-за скандала с дискриминационным подходом при выплате средств производителям "зеленой" энергии.

Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы видели на этой неделе, что средства из "зеленых" облигаций уплатили только частично: 3 млрд грн так и не были направлены на погашение долгов. Мы уже видим, к чему это привело. Например, стоимость тех денег, которые Украина может привлекать в долг , выросла на мировых рынках на 4%. И это исключительно за одну неделю", - отметила депутат.

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Следствием таких действий со стороны правительства стала потеря доверия инвесторов к Украине.

"В последнее время в принципе перестали поступать в государство инвестиции, потому что государству уже не верят. Не верят даже в то, что государство будет выполнять взятые на себя обязательства по подписанным документам, по принятым законам, подписанным президентом", - заявила Буймистер.

Народный депутат прогнозирует, что Украину ждет еще более сложная ситуация в экономике.

"Нам скоро не с кем будет сотрудничать с международных партнеров. Нам ни Всемирный банк, ни Международный валютный фонд не будут предоставлять средства. И такое ощущение, что делается это абсолютно сознательно, для того чтобы нас загнать в ситуацию, когда, помните, при Януковиче уже не было у кого одалживать, только в Россию идти... Примерно подобная ситуация сегодня создается и нынешним правительством. К сожалению, они этого даже не осознают, выполняя указания с Банковой", - добавила Буймистер.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.