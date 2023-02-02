Ситуация с заготовкой металлолома в Украине в 2023 году не улучшится – ''УАВтормет''

В прошлом году Украина обновила антирекорд по заготовке металлолома, собрав и обработав менее 1 млн т сырья. Это более чем в 4 раза меньше показателя 2021 года.

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Такое значительное падение есть следствие военной агрессии России против Украины. Юго-восточные промышленные регионы, обеспечивавшие основные объемы ломозаготовки, оказались театром боевых действий, а некоторые временно оккупированы. Пострадала также производственная база ряда ломоперерабатывающих предприятий.

При этом характерно, что почти половину объемов – 520 тыс. т – операторы рынка металлолома собрали еще до начала боевых действий. То есть, за 10 месяцев войны заготовка составляла 477 тыс. т сырья, или примерно 48 тыс. т ежемесячно.

Маловероятно, что в 2023 году ситуация улучшится. По реалистическому сценарию "УАВтормет", снижение заготовки лома в этом году составит 5-10%, до 900-950 тыс. т. Однако у предприятий рынка лома уже не будет тех запасов, благодаря которым поддерживались объемы поставок металлургам в первом полугодии 2022 года.

Очевидно, активные боевые действия на востоке и на юге Украины будут продолжаться, что означает дальнейшее сокращение сбора металлолома. В семи областях Украины ожидаются настолько незначительные объемы заготовки, что их можно оценить как нулевые. Это Донецкая, Запорожская, Сумская, Луганская, Николаевская, Херсонская, Черниговская области. Суммарно эти регионы обеспечивали 1 млн т лома в год, что на сегодняшний день почти потеряно. В других регионах сокращение заготовки составит около 2 млн т.

Однако во время XXIV съезда "УАВтормет" 27 января 2023 года был объявлен и оптимистический сценарий, по которому заготовительные компании могут в 2023 собрать 1,5 млн т лома, но без детализации, на каких мощностях и в каких регионах возможен такой прирост заготовки. При этом в процессе дискуссий Ассоциация вычеркнула из списка своих задач такое направление действий, как отмена экспортных пошлин на металлолом, что свидетельствует о первоочередности поставок украинским металлургам сырья, сбор которого радикально сокращается.