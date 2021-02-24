Шпенов об импорте тока из РФ: в ЕС не могут понять смысл наших решений

Украине крайне важно остановить энергетическую экспансию России и запретить импорт ее электрической энергии.

Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов, сообщает издание "Минпром".

"В противном случае, уже через несколько лет мы окончательно потеряем свою энергетическую отрасль. Тогда планы интегрироваться в объединенную европейскую сеть к 2023 году станут неосуществимы. Кроме того, мы рискуем потерять доверие наших европейских партнеров. В ЕС не могут понять смысл наших решений: Украина критикует РФ за военную агрессию на Донбассе и одновременно укрепляет экономическое сотрудничество с агрессором", - сказал он.

Нардеп напомнил, что сегодня Кабмин разрабатывает ряд стратегических инициатив, касающихся интеграции украинской энергосистемы в энергосистему ЕС.

"На мой взгляд, пришло время сделать окончательный выбор. Самое главное - законодательно ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и полностью запретить импорт электроэнергии из России", - считает Шпенов.

Напомним, в феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России. С начала месяца поставки возросли более чем в 5 раз. Также я с января Украина закупает электроэнергии на Белорусской АЭС режима Лукашенко.

Основным импортером российской электроэнергии является компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.

С начала года импортировано 550 млн кВт час российской электроэнергии на сумму 850 млн грн.