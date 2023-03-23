Шахты ДТЭК введут в работу новые лавы для обеспечения украинских ТЭС углем

Шахты ДТЭК Энерго с начала года ввели в работу 6 новых рядов, чтобы поддержать необходимые для работы украинских ТЭС темпы добычи угля, сообщили в компании.

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В январе были введены в работу две лавы, в феврале – три. Еще один ряд на шахтах компании ввели в работу в марте.

"Добыча угля – это не быстрый процесс. Для того чтобы иметь уголь для ТЭС в октябре-ноябре, нужно вводить лавы весной. Сейчас шахтеры работают 24/7, чтобы обеспечить ТЭС углем во время следующего не менее сурового отопительного сезона", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

В 2022 году шахты ДТЭК Энерго ввели в работу 28 новых лав.

Ранее ДТЭК сообщил, что прямые потери от повреждения и разрушения оборудования генерирующих объектов компании в результате атак россии приближаются к 6 млрд грн.

За последние полгода ТЭС ДТЭК Энерго были атакованы 29 раз, повреждено более тысячи единиц оборудования.