Шахты 'ДТЭК Энерго' нарастили добычу угля из-за возросших потребностей энергосистемы

Угледобывающее предприятие "ДТЭК Павлоградуголь" увеличили среднесуточную добычу угля до более чем 44 тыс. т, чтобы обеспечить бесперебойную работу Объединенной энергосистемы.

Об этом сообщила компания "ДТЭК Энерго".

"Добыча на десяти шахтах "ДТЭК Павлоградуголь" ведется из 20 лав. Среднесуточная добыча – более 44 тысяч тонн угля. На предприятиях объединения также готовят новые лавы и горные выработки. С начала года подготовили порядка 10 км горных выработок и запустили в работу три новых лавы (на шахтах Павлоградская, Терновская и им. Героев космоса). К марту добыча начнется еще из двух очистных забоев", - говорится в сообщении.

Увеличение добычи призвано стабилизировать ситуацию с запасами угля на ТЭС, которые начиная с октября 2020 г. несут повышенную нагрузку из-за проблем с ремонтами на АЭС.

"В этом осенне-зимнем периоде нагрузка на тепловую генерацию ДТЭК на 50% выше, чем в предыдущем. Мы, как надежная и ответственная компания, заранее подготовились к зиме: по состоянию на 1 октября 2020 года на складах ТЭС ДТЭК Энерго было накоплено более 2,1 млн тонн угля. И этого было более чем достаточно для прохождения зимы в утвержденном прогнозном балансе. Но, к сожалению, ремонты атомных энергоблоков пришлись на зимний период, и задача компенсировать их мощность легла на тепловую генерацию. Закономерно, что уголь стал сжигаться с повышенной интенсивностью", - пояснил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Также компания начала импортировать уголь из Казахстана и Польши, чтобы обеспечить бесперебойную работу всей энергосистемы Украины.

"Мы нашли и альтернативные источники оперативно пополнить склады ТЭС – начали завозить уголь из Казахстана и Польши. Сегодня около 100 тысяч тонн импортного топлива уже пришли на Бурштынская, Добротворская и Запорожскую ТЭС. В феврале на наши станции суммарно зайдет более 400 тыс. тонн импортного угля. Конечно, импорт – это временная и крайняя мера. Сегодня поставки угля из других стран вынужденная необходимость для стабилизации сложной ситуации в энергетике", - резюмировал Ильдар Салеев.

Напомним, в середине января НЭК "Укрэнерго" предупредило о рисках веерных отключений из-за отсутствия угля на государственных ТЭС "Центрэнерго".