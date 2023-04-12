'Серые' дельцы на рынке металлолома вывозят сырье в ЕС из несуществующих складов – СМИ

"Серый" экспорт металлолома в ЕС продолжает бить рекорды, несмотря на расследование, объявлены в ДМС и ДБР. Причем экспортеры даже не пытаются прилично прикрывать свои сделки: согласно документам, в ЕС иногда везут металлолом, который куплен прямо на линии разграничения или хранился на несуществующем складе.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании "Бизнес Телеграфа".

Издание отмечает: сделки с металлоломом легко заметить даже при беглом анализе таможенных и налоговых баз. Например, согласно данным Таможенной службы, одна из компаний экспортировала в Польшу 1,09 тыс. тонн лома. Причем из них 758 тонн, согласно заключению эксперта Торгово-промышленной палаты, было якобы приобретено на линии фронта, у принадлежащего россиянину Краматорского ферросплавного завода, не работающего с февраля 2022 года.

"Да даже если не считать остановки предприятия, согласно данным базы налоговых накладных, реальные объемы поставок от завода составили 269,1 тонн. Получается, что почти две трети этого лома взялось практически ниоткуда", – объясняет издание.

Более того: согласно заключению того же эксперта Торгово-промышленной палаты, который есть в распоряжении издания, приобретенный лом перед экспортом хранился на складе в городе Каменское на ул.Украинской, 72.

"Но, как выяснил "Бизнес Телеграф", этого адреса физически не существует. Он придуман. На этой улице в частном секторе Каменского просто нет столько домов. Местные жители говорят, что никогда не видели какого-то состава металлолома не только на своей улице, но и на соседних", – пишет издание.

Там подчеркнули: чтобы побороть серые схемы экспорта лома, необходимо провести полную кадровую перезагрузку таможни, инициированную главой Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым: он сообщил изданию, что концепция такой перезагрузки уже предварительно одобрена.

"Вне того, в апреле объемы бесконтрольного вывоза дефицитного лома из Украины в ЕС имеют все шансы побить очередной рекорд. Ведь "виртуальные" склады по несуществующим адресам никуда из документов фирм-заготовителей не исчезли, а у таможенников по-прежнему все очень" плохо" со зрением, чтобы заглянуть в свои же базы и базу налоговых накладных для элементарного сравнения", – резюмирует издание.

Напомним, ранее было опубликовано расследование, согласно которому игроки на сером рынке металлолома наладили и запустили на полную мощность каналы сбыта в Евросоюз. Теневая схема работает под прикрытием таможенников в западных регионах Украины, и страна уже потеряла на экспортном мгновении по меньшей мере 350 млн грн. Схемой заинтересовались ДБР: там объявили о начале расследования. Однако на существовании схем это никак не сказалось, только взятки таможенникам выросли почти вдвое.