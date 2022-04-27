Sense SuperApp расширил список военных ОВГЗ, доступных для покупки онлайн

Теперь клиентам Альфа-Банка Украина доступны для приобретения онлайн и 3-х месячные военные облигации с доходностью 9,5% и погашением 27.07.2022 года. Новые ОВГЗ размещены в разделе "Инвестиции" цифрового банка Sense SuperApp, как и предыдущие выпуски на 6 месяцев и 1,3 года с доходностью 10% и 11% соответственно.

С момента запуска сервиса 07 апреля 2022 года клиенты Альфа-Банка приобрели онлайн около 94 тыс. облигаций на общую сумму более 92 млн грн. При этом, 75% украинцев покупают до 10 шт. на сумму около 10 тыс. грн.

В общей сложности процесс приобретения облигаций занимает до 5 мин. Все операции с ОВГЗ производятся без комиссии. Денежные средства от продажи облигаций поступают на счета Министерства финансов Украины для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

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Напомним, Альфа-Банк Украина одним из первых предоставил возможность клиентам поддержать страну во время военного положения, приобретая военные ОВГЗ. Процесс приобретения гривневых облигаций полностью автоматизирован и проходит в цифровом банке Sense SuperApp. Для инвестирования средств в валютные ОВГЗ необходимо обратиться в банк, отправив письмо [email protected]

Для того чтобы приобрести военные облигации, необходимо:

• быть пользователем Sense SuperApp;

• иметь карту или текущий гривневый счет в Альфа-Банке Украина;

• быть гражданином (резидентом) Украины от 18 лет.

Информация о количестве заключенных сделок и проданных облигациях не является показателем будущих периодов.