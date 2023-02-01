Sense Bank сохранил операционную прибыль по результатам 2022 года

По результатам промежуточной отчетности за 2022 год Sense Bank сохранил операционную прибыль (до формирования резервов) на уровне 2021 года. Так, операционная прибыль за прошлый год сократилась всего на 2% по сравнению с 2021 годом и составила 12 млрд. грн. Сохранение стабильной прибыли обеспечено, прежде всего, усилением эффективности деятельности финансового учреждения. Так, показатель соотношения расходов к доходу (CIR) по результатам работы в 2022 году составил 54%, что соответствует улучшению на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.

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Несмотря на неблагоприятную экономическую среду, Sense Bank сохраняет достаточный уровень капитала благодаря внедренным антикризисным мерам. К концу прошлого года норматив достаточности капитала (H2) был близок к 12%, то есть к уровню на начало 2022 года.

Ущерб сформирован исключительно кризисным формированием резервов.