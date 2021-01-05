Семьи "слуг народа" накупили в 2020 году элитные Lexus, Mercedes и Land Cruiser

Семьи народных депутатов "Слуги народа" в 2020 году приобрели ряд люксовых автомобилей Lexus, Mercedes-Benz, Toyota по цене от 50 до 300 тысяч долларов.

В частности, отец парламентария Сергея Нагорняка купил Lexus ES 2020 за 50 тысяч долларов. Об этом свидетельствует Youtube "Слідство.Інфо".

Также мать народного депутата от "Слуги народа" Александра Горобця приобрела Mercedes-Benz G 500 стоимостью до 300 тысяч долларов.

Кроме этого, жена нардепа Юрия Корявченкова взяла Toyota Land Cruiser, который стоит от 80 тысяч до 250 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в Украине разгорелся скандал вокруг закупки "Укравтодором" нескольких внедорожников. Компания собиралась потратить 3,5 млн грн на премиальные автомобили Toyota – Land Cruiser Prado и Highlander.

В тендере на закупку Toyota Land Cruiser Prado заказчик прописал, что авто должно иметь 4-литровый двигатель, кожаный салон, руль с декоративными вставками, иллюминацию интерьера, климат и круиз-контроли, аудиосистему Toyota Touch 2, интеллектуальные средства безопасности. На внедорожник "Укравтодор" должен был потратить 1,8 млн грн.

Впоследствии, Служба автомобильных дорог в Запорожской области по результатам тендера заказала в ООО "Техноцентр" Навигатор " два внедорожника на общую сумму 2,38 млн гривен.

Речь шла о внедорожнике Hyuindai Santa Fe TM 2.2 VGT CRDI 4WD 8AT в комплектации Premium 2020 выпуска.

После огласки в обществе Глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил, что тендер на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado отменен. Одновременно с этим были инициированы дополнительные проверки аналогичных закупок.