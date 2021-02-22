Российский банк отсудил у 'Укрзалізниці' $56 млн: имущество осталось в 'ДНР', а платить заставят Украину

Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил иск Сбербанка и решил взыскать с "Укрзалізниці" (УЗ) 56,1 млн долларов задолженности "Донецкой железной дороги" по кредитным договорам. При этом львиная доля имущества предприятия осталась на неподконтрольной территории т.н. "ДНР".

Российский банк также просил суд взыскать 149 млн грн пени, но в этой части исковых требований было отказано. Об этом сообщает Finbalance. По данным УЗ, сейчас на временно неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей находится более 20 тыс. грузовых вагонов, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

По приблизительным подсчетам, сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в числе которых — долги российскому Сбербанку на 3,5 млрд грн, ВТБ Банку на 1,2 млрд грн и т.д.

В июне 2020 года "Укрзалізниця" сообщила, что Большая Палата Верховного суда признала ее правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации.

Это означает, что УЗ будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал.

В декабре Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу "Укрзалізниці" на решение Хозяйственного суда Донецкой области и постановление Восточного апелляционного хозсуда, которым было удовлетворено ходатайство Государственной исполнительной службы и признано УЗ должником как правопреемника "Донецкой железной дороги", у которого Сбербанк взимает 68 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,7 млн гривен.

Соответствующая мера была применена к банку за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен.