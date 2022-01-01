С 1 января реклама в Facebook для Украины подорожала на 20%: в чем причина

С января 2022 года реклама на Facebook в Украине будет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Согласно налоговому законодательству, подорожание составит 20%.

Это связано с тем, что в январе 2022 года вступает в силу так называемый "закон о налоге на Google". Об этом сообщил справочный центр Meta (Facebook) для бизнеса.

Изменения в цене на рекламу в социальной сети будет касаться всех, у кого в адресе компании или личном адресе указана Украина, но которые не подтвердили, что они зарегистрированы как юридическое лицо или как частный предприниматель, и не добавили в рекламный аккаунт Facebook номер плательщика НДС.

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Впрочем, при запуске рекламы в своем бизнес-аккаунте на Facebook дополнительные расходы в размере 20% можно будет избежать. Для этого необходимо указать номер плательщика НДС и в настройках подтвердить, что предприниматель уплачивает налог на добавленную стоимость согласно Налоговому кодексу Украины.

Напомним, в конце декабря популярный сервис eBay, предоставляющий услуги в в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов, предупредил украинских пользователей о повышении стоимости своих услуг на 20%.

Ранее о повышении стоимости пользования своими сервисами в Украине объявил Google. Его решение также связано с "законом о налоге на Google".

О "налоге на Google и Facebook"

В конце июня 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги в Украине. Среди них:

Google;

Facebook;

Viber и др.

Целью этого налога является увеличение доходов в государственный бюджет от НДС. Так, иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, должны регистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис.

Впрочем, делать это они обязаны только при условии превышения общей суммы от осуществления соответствующих операций установленного порога. Им является 1 млн грн в год.

Тем не менее, обязательная уплата НДС не является всеобъемлющей. Согласно закону, от нее освобождаются: