Руководство 'Энергоатома' показало свою коррупционность, отказавшись от денег с ОВГЗ, – Кучеренко

Руководство "Энергоатома" показало свою коррупционность, отказавшись от предложений выделить деньги на финансовую стабилизацию компании путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), инициированных народными депутатами.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Я думаю, что мы будем очень серьезно с Котиным (Петр Котин вр.и.о. президента "Энергоатома") разговаривать, я вообще не понимаю, о чем он вообще может говорить, потому что при его президентстве компания "Энергоатом" с прибыльной стала убыточной. Он за год загнал компанию в убытки. Я не понимаю, где СБУ, где вообще правоохранительные органы, как можно допустить, чтобы государственную Национальную компанию "Энергоатом" загнать в убытки", – сказал Кучеренко.

По его словам, недавно Котин и профсоюз сделали скандальное заявление, которое не имеет ничего общего с реальностью.

"Я прочитал историческое заявление, которое подписал вр.и.о. президента Котин и профсоюза, который он к этому привлек. Я такого не видел за тридцать лет, такие истерики со стороны временного руководства компании", – добавил депутат.

Он напомнил, что является одним из соавторов законопроекта о выпуске ОВГЗ, который должен улучшить финансовое состояние компании.

"Здесь мы предлагаем, я в том числе один из соавторов этого законопроекта, чтобы не было угрозы безопасности ядерной, предлагаем погасить все долги. И они начинают отказываться от этого. Они стали заложниками определенных политиканов, понимаете, и искусственно загоняют за счет спекуляций. И при этом небесполезно для себя. Я убежден, что за взятки она сейчас загоняют в убытки "Энергоатом" и продают электроэнергию с ущербом для себя", – подчеркнул Кучеренко.

Как сообщалось, чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Таким образом, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопленных перед ними долгов. 25 января вр.и.о. президента Петр Котин назвал действия народных депутатов по разрешению кризиса неплатежей на рынке электроэнергии "игрой в наперстки".

Как считает нардеп Людмила Буймистер, президент госкомпании "Энергоатом" отказывается от государственной поддержки в объеме 7,3 миллиарда гривен и при этом хочет забрать средства, предназначенные для выплаты долгов "зеленой" энергетике, что свидетельствует о подыгрывании энергетическим и политическим интересам России, которой не выгодно развитие "зеленой" энергетики в Украине.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправила "Гарантированному покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года.