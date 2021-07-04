Руководитель НКРЭКУ замешан в махинациях трейдеров при перепродаже электроэнергии с АЭС, – Спивак

Руководитель тарифной комиссии НКРЭКУ Валерий Тарасюк лично покрывает нескольких трейдеров, которые зарабатывают на перепродаже электроэнергии государственной компании "Энергоатом".

Об этом заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире "Первого независимого телеканала".

"Я уже заострял внимание на колоссальную, тотальную коррупцию в НКРЭКУ, которую, на мой взгляд, и это утверждают злые языки в открытых источниках, крышует Валерий Тарасюк. Это касается, например, трех фиктивных трейдеров под названием "Новая энергетическая компания", "Энерго Сбыт-транс", "Энерджис", – заявил Спивак.

Видео дня

Он подчеркнул, что эти три компании по сути являются пустышками, однако зарабатывают около 50% годовой выручки всех украинских АЭС,

"Они имеют у себя на балансе два кресла, четыре компьютера и полтора стакана. А орудуют и оперируют такими деньжищами. Они осваивают под 50% годовой выручки "Энергоатома", – указал Спивак.

Напомним, из-за махинаций трейдеров, которых участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, оптовые цены на электроэнергию упали до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости АЭС.

В конце мая Минэнерго официально просило НКРЭКУ прекратить махинации, однако комиссия отказалась это делать, обвинив руководство государственного "Энергоатома" в неэффективности и непрофессионализме.

На заседании СНБО в июне руководитель НКРЭКУ Валерий Тарасюк и глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус заявили о недопустимости ограничения права у трейдеров.

2 июля из-за махинаций трейдеров и бездеятельности НКРЭКУ, цена на электроэнергию упала до исторического минимума – 37,7 коп./кВт.час.