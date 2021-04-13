Руководитель ГФС Вадим Мельник отчитался о детенизации рынка алкоголя

13 апреля глава Государственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник провел онлайн-пресс-конференцию, где рассказал о результатах борьбы с теневым рынком спирта и ликеро-водочных изделий.

В феврале-марте 2021 года в рамках операции "Спирт" сотрудники ГФС изъяли из незаконного оборота 488 тонн спирта на сумму 94,8 млн грн и закрыли 3 подпольных спиртовых производства. Контрафактный спирт в основном был произведен в Украине, лишь малая часть была импортом молдавского производства.

Кроме того, в рамках уголовных и административных дел было изъято 318,7 тонн ликеро-водочных изделий на сумму 65,5 млн грн и пресечена деятельность 26 крупных нелегальных производителей. Также было изъято более 2,5 млн единиц поддельных акцизных марок, преимущественно турецкого производства.

Вадим Мельник отметил, что важным фактором "тенезации" рынка спиртного является недостаточный контроль менеджмента заводов-производителей над производственным процессом. Кроме того, влияет и продажа подакцизного алкоголя через Интернет и службы доставки, зачастую не позволяющая идентифицировать нарушителя.

На данный момент по фактам изъятия контрафактной продукции продолжаются досудебные расследования и идет подготовка к передаче материалов в суд.

Напомним, операция "Спирт" по борьбе с незаконным производством и нелегальной продажей алкоголя стартовала 1 февраля 2021.