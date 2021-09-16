Руда стремится к отметке в $100/тонна: цена падает каждый день

Сегодня, 16 сентября, железную руду на мировых рынках продавали по $113 за тонну. Такие данные опубликовала биржа S&P Global Platts. Еще вчера руда стоила 120 долларов. То есть, она теряет в стоимости около $6 в сутки. Всего с июня этого года руда потеряла половину стоимости: тогда ее продавали более чем по $220/тонну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные биржи S&P Global Platts.

По прогнозам мировых аналитиков, стоимость руды будет падать и дальше, поскольку Китай, который ранее и перегрел рынок, сворачивает промышленность в рамках программы декарбонизации, а также чтобы очистить воздух перед зимней Олимпиадой.

Впрочем, даже недолгий пик цен позволил Украине отлично заработать. Так, по данным украинской таможни, за восемь месяцев этого года Украина заработала на экспорте черных металлов $8,9 млрд, что на 73,15% больше, чем годом ранее. Только в августе страна получила полтора миллиарда экспортной валютной выручки.

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Ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко предупреждал, что период высоких цен на руду и металлы скоро закончится, и отечественным предприятиям ГМК снова придется тяжело конкурировать с основными мировыми производителями руды.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук призвал украинскую власть разработать сценарии для балансирования экономики, когда валютные поступления от экспорта значительно упадут. Ведь это может вызвать падение гривни, а соответственно – новый виток инфляции. Также он призвал власть отказаться от идеи повышения налогов, которые станут дополнительным бременем для промышленников.