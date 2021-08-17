Рост цен на сырье, которое экспортирует Украина, стабилизировало национальную валюту, – эксперты

С начала 2021 года стоимость сырья достигла ценового максимума – руда, сталь, кукуруза, зерно, какао-бобы стремительно растут в цене. Мировая стоимость подсолнечного масла даже установила мировой рекорд.

Так мировые рынки отреагировали на постепенное восстановление экономики после кризиса из-за пандемии коронавируса. Эксперты называют этот процесс отложенным спросом, что вызвал этот ценовой скачок, пишет "24 канал".

Так, по словам экономиста Александра Охрименко, сейчас уже можно наблюдать ценовое снижение. Однако, по его словам, спрос на сырье, которое экспортирует Украина, и рост его цены, позволило почувствовать стабилизацию национальной валюты и даже незначительное ее подорожание.

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Эксперт предостерег, что сейчас неизвестно, какая ситуация будет в следующем году и вернутся ли цены к прежнему уровню. Вся причина, по его словам, в угрозе инфляции.

Со своей стороны, экономист Сергей Фурса отметил, что ключевым в настоящее время является вопрос глобальной инфляции. По его словам, в США напечатали много денег для того, чтобы выйти из коронакризиса.

"Эти деньги частично или полностью пошли на финансовые рынки. Теперь мы наблюдаем раздувание пузырей везде, и речь идет о совершенно всех сырьевые рынках", – сказал он.

Поэтому, по словам Фурсы, вопрос инфляции может быть только проблемой 2021 года и вскоре цены стабилизируются, а может и стать долгосрочным трендом.

В таком случае, по словам эксперта, нам надо будет привыкать к условиям высокой инфляции.