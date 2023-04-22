Харченко: россияне будут накапливать ракеты все лето, а затем попытаются ударить по энергетике

Страна-террористка Россия уничтожила 45% высоковольтных сетей и 55-60% объектов тепловой генерации Украины. На восстановление энергосистемы уйдут годы, а на приобретение новых средств – миллиарды долларов. При этом пока война не окончена, существует вероятность новых массовых обстрелов РФ, в результате чего может повториться блекаут.

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Так, РФ может специально накапливать ракеты летом, чтобы осуществить новые волны атак по энергосистеме Украины осенью, во время отопительного сезона. Об этом рассказал в интервью OBOZREVATEL Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

– Как Украине удалось после столь значительных и разрушительных последствий от обстрелов РФ так быстро вернуться к экспорту электроэнергии в Европу?

– Да, уже по нескольким направлениям идет экспорт. Смотрите, Украине в данном случае чуть-чуть повезло с несколькими составляющими. Первое – очень высокий и мощный паводок. Гидроэнергетика сейчас работает на 110%, как говорится, и она должна работать, потому что при таком уровне воды гидроэлектростанции просто обязаны работать, они не могут останавливать такой высокий паводок и повышать уровень воды еще больше. Они должны спускать воду и, соответственно, генерировать электричество, что очень помогает нашей энергосистеме.

Вторая составляющая – благодаря очень сфокусированным ремонтам генерационных мощностей удалось восстановить, честно, это очень неустойчивое восстановление, но оно есть. Несколько угольных энергоблоков были повреждены, но сейчас уже в работе, тем или иным способом подключены к сети и работают. Честно говоря, в последнее время слышу мнения коллег из генерирующих компаний, мол, "слушайте, мы здесь включили блок, но лучше его не выключать, потому что включится он второй раз или нет – мы не знаем".

Есть определенное восстановление генерирующих мощностей, которое создает возможность сейчас иметь определенный излишек и профицит, который, собственно, можно экспортировать. Поскольку в энергетике сейчас денег очень мало, а экспорт – единственный, по сути, надежный источник денег, то, конечно, все энергетические компании в экспорте заинтересованы.

– Какую роль сыграли страны-партнеры в восстановлении энергообъектов?

– Если быть честным, то единственное критическое оборудование, в котором мы действительно нуждаемся, не то, чтобы нам что-то прислали, а реально нужным оборудованием являются автотрансформаторы высоковольтной сети, то есть автотрансформаторы 220 тыс. вольт, 330 тыс. вольт, 750 тыс. вольт.

Мы нуждаемся в таких трансформаторах более 60 штук для того, чтобы восстановить высоковольтную сеть, поврежденные подстанции. На данный момент партнеры нам поставили аж 1 немного подержанный автотрансформатор из Литвы и идет речь о том, что 3-4 таких же подержанных трансформатора мы сможем получить в период 2-3 месяцев из других стран.

Параллельно давались деньги и определенные ресурсы, чтобы заказать новые на производствах. Первые новые, насколько я знаю, заказаны Программой развития ООН и приедут где-то в июне, а дальше они будут появляться, скорее, с сентября-октября, не раньше. К сожалению, с одной стороны партнеры готовы помогать оказывать поддержку, деньги и др., но с другой, там где есть самое дорогостоящее ключевое оборудование (объективно надо понимать, что это дорогое и сложное в изготовлении оборудования), там срок изготовление – не менее 4,5-5 месяцев. И это исключительно в азиатских странах, то есть это или Китай или Южная Корея, и оттуда еще два месяца транспортировки.

Соответственно, эта помощь еще впереди. Она есть, на нее выделены средства, идет большая поддержка и мы, безусловно, очень благодарны нашим партнерам, но реально она еще не оказана, она в процессе.

– То есть это то, в чем мы нуждаемся больше всего?

– Что действительно повлияет на всеобщую генерацию? Есть два типа объектов: автотрансформаторы и турбогазовая генерация. Нужны газосжигающие турбины и двигатели, которые усилят нашу генерационную способность к следующей зиме, прежде всего в больших городах.

То есть их сейчас нужно завозить в большие города, устанавливать в хранилищах и в случае, если крупные города неожиданно окажутся в ситуации блекаута, тогда можно будет включать эту генерацию и она локально по городу заживит водоканал, отопление, потому что отопительные котлы и насосы, которые обеспечивают циркуляцию горячей воды в системе отопления, так же нуждаются в электричестве и без нее она не работает.

Это два ключевых направления. Такая генерация могла бы быть таким резервным вариантом питания для крупных украинских городов на случай блекаута, на случай дефицита электроэнергии, когда вообще город выключается. Это две вещи, которые сейчас в фокусе и в том числе в фокусе разговора с партнерами, но эти средства очень дорогие. Речь идет о десятках, сотнях миллионов долларов и решения по таким вещам не все принимаются мгновенно. Они требуют времени.

Это как с автотрансформаторами уже определенное время прошло, так сейчас газовая генерация. Первые какие-то мощности уже закуплены, что-то едет, что-то заказывается, где-то идет расчет, как его установить. Но это два ключевых фокуса, которые еще не закрыты.

– Сколько денег и времени понадобится для полного обновления энергосистемы? Это десятки лет или меньше?

– Никто же не будет восстанавливать то, что было. То есть один к одному с тем, что у нас было раньше. Это будет другая энергосистема, иначе сконфигурированная, гораздо более углеродная нейтральная, более экологичная, более эффективная. Но из того состояния, в котором мы сейчас, просто для того, чтобы восстановить хорошее рабочее состояние, нам нужно будет 2-2,5 года. А для того, чтобы прийти к какому-то действительно надежному состояния и энергосистеме уже новой системе, то это 5-7 лет.

– А в плане финансов, если навскидку, то это сколько нужно?

– Мне очень не нравится слово навскидку. Я бы сказал так, что нам для того, чтобы просто восстановить мощности до какого-то очень умеренно-базового уровня в период этого и следующего года, нужно где-то 2 млрд, чтобы привести энергосистему в чувство.

А дальше очень трудно оценивать, потому что есть много открытых вопросов: будет ли строиться атомная генерация или не будет, как много будет биомассовой генерации, какие именно источники средств удастся привлечь, появляются ли у нас частные инвестиции? Много вопросов.

– Какой вред нанесли обстрелы России нашей энергосистеме? Можно ли уже сейчас назвать какую-нибудь приблизительную сумму?

– Я буду пробовать не говорить о суммах, но говорить о том, какой процент уничтожен. Так вот, у нас уничтожены 45% высоковольтных сетей и примерно 55-60% угольной, тепловой генерации. Это именно ключевые потери на сегодня, плюс ЗАЭС, которая сама по себе неоценим ресурс. И вопрос, что будет, когда мы вернемся в Энергодар и сколько времени займет возобновление ее оперирования – это тоже сейчас абсолютно непредсказуемый сценарий.

– В каких областях объекты энергоинфраструктуры обстреливались чаще всего, какие регионы больше всего пострадали?

– Пострадали больше всего деоккупированные территории. Более всего страдают те территории, где идет бой. Херсонщина – там просто все уничтожено, то есть они (россияне. – Ред.) отступали оттуда, как они говорили "планово", так вот они уничтожили там все "под ноль". Они взорвали опоры, каждый трансформатор, все, что можно было уничтожить – уничтожено.

Если в Харьковской области они "драпали" и не успевали там уничтожать все, до чего могут дотянуться, то Херсонщина уничтожена "в ноль". И там, по сути, будет самое сложное. Что будет на Донбассе, то вообще боюсь думать, потому что те бои, которые там идут, и то, что будет там происходить дальше, это совершенно непредсказуемо.

– Возможен ли сценарий, что такая критическая ситуация может снова наступить? В свете того, что идут сейчас новые средства ПВО и энергетики будут более готовы, то как это повлияет и даже если будут массовые ракетные атаки, возможен ли блекаут?

– Возможен. Моя гипотеза такова: россияне будут накапливать ракеты все лето, а затем попытаются повторить такие же атаки, как в прошлом году. То есть это будет в следующий отопительный сезон, то есть октябрь и ноябрь. Да, с одной стороны у нас будет больше готовности, мы лучше понимаем, что происходит и значительно лучше подготовимся – и ПВО и физическая защита – это да, но с другой стороны, для меня на сегодня очевидно, что восстановить прочность энергосистемы тяжелым оборудованием к следующему сезона мы, скорее всего, не успеем.

Это мой личный прогноз: они просто не приедут, их в мире не хватает, чтобы приехало достаточное количество. Сколько приедет, но это будет может 20% от того, что нам необходимо, максимум – 30-40%. Это значит, что у нас будет меньший запас прочности, но однозначно мы лучше приготовимся.

Возможны ли в такой ситуации отключение и дефицит мощности? Безусловно, возможны. Давайте смотреть правде в глаза: мы не можем предвидеть, что будет. Я не буду детали давать, но есть сценарии, при которых, я понимаю, что нам будет очень сложно.

Поэтому такая возможность есть и меня уже несколько раз ваши коллеги спрашивали, я сразу говорю: если вы купили генератор, ни в коем случае не продавайте. Смазку смените, бак залейте и пусть стоит, только включайте время от времени, чтобы не застоялся. Если вы купили павербанк, то тоже почитайте инструкцию, как правильно хранить и подержите еще год. До победы пусть будут.