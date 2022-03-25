Россия создает угрозу глобальной морской торговле: заявление Кулебы

Военные действия России ставят под угрозу всю мировую морскую торговлю. В МИД Украины призвали все суда, страховщиков и экипажи избегать российских портов для своей же безопасности.

"Мы делаем все возможное, чтобы защитить доставку. Принимая во внимание угрозу потенциальных операций российского флота под фальшивым флагом, мы призываем все суда, страховщиков и экипажи избегать российских портов для их собственной безопасности", – написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Ранее сообщалось, что западные лидеры обсудили нехватку продовольствия в мире, которая, по словам президента США Джо Байдена, будет "реальной". Возможный дефицит продуктов связан с вторжением России в Украину.

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Американский лидер назвал Украину и Россию "житницей" для всей Европы. Об этом он рассказал в ходе выступления после экстренного заседания НАТО в Брюсселе 24 марта, пишет CNN.

Поставки из Украины и РФ вместе составляют почти 30% мировой торговли пшеницей. "У нас была долгая дискуссия в G7 с Соединенными Штатами, которые являются третьим по величине производителем пшеницы в мире, и Канадой, которая также является крупным производителем. И мы оба говорили о том, как мы могли бы увеличить и быстрее распространять продовольствие", – сказал Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL, за месяц полномасштабной войны Россия выпустила по городам Украины уже более 1200 ракет. Однако меткость серьезно подводит оккупантов – только 39% из них попали в цель.

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