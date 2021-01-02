Российский "Северный поток-2" бросил один из ключевых игроков: виной санкции США

Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать российский газопровод "Северный поток-2" по окончании его строительства после новых санкций США в отношении проекта.

Об этом пишет РБК. Без сертификата соответствия объект, который строит "дочка" Газпрома, не сможет начать работу.

Пресс-служба компании сообщила о том, что все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 прекращаются до тех пор, пока санкции остаются в силе.

"Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта", – сказано в заявлении, пишет российское издание.

Согласно американским санкциям, которые вступили в силу 1 января после принятия в конгрессе США оборонного бюджета, иностранным компаниям запрещено предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации указанного трубопровода. Если они не покинут проект в течение 30 дней, то тоже попадут под санкционные действия.

DNV GL с 2012-го ежегодно сертифицировал газопровод "Северный поток" и должен быть предоставлять такие же услуги "Северному потоку-2". Сертификация нужна для того, чтобы минимизировать риски от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды.

Что известно о российском газопроводе?

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют проект. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Главным препятствие для завершения строительства являются санкции США.

Германия сопротивляется остановке проекта. Соединенные Штаты призвали Берлин заморозить строительство газопровода, но в немецком минэкономики заявили, что подобные экстерриториальные санкции Вашингтона неправомерны.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что США могут полностью остановить "Северный поток-2", который построен на 95%. Ранее политики в Германии надеялись, что новый президент США Джо Байден восстановит "дружеский курс" президента Барака Обамы. Однако ситуация развивается совершенно по другому сценарию.