Решения НКРЭКУ о штрафах для облэнерго не способствуют устранению проблемы — 'Кировоградоблэнерго'

Решения НКРЭКУ относительно штрафов компаний-операторов систем распределения (облэнерго) не способствуют устранению имеющихся на рынке проблем и имеют неглубокий и необъективный подход.

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Такое мнение высказал руководитель "Кировоградоблэнерго" Владимир Чернявский в комментарии для ExPro.

"Комиссия пока не принимает во внимание оценку адекватности и справедливости распределения дефицита электроэнергии между областями. Это базовая проблема. Решения и выводы НКРЭКУ не способствуют искоренению проблем и их устранению, а носят неглубокий и необъективный подход. Оцениваются последствия, а не снимается базовая проблема" , – указал Чернявский.

По словам Владимира Чернявского, проверки операторов систем распределения по справедливости отключений потребителей не учитывают проблемы несправедливости и необъективности при доказывании лимитов.

"И не столько со стороны технических критериев ограничений, а с точки зрения оценки структуры потребления электроэнергии, уровня газификации. Для понимания в Кировоградской области уровень газификации - 25%. И значительная часть потребителей вынужденно обогревается электрической энергией, что влияет на объемы ее потребления. При этом уровень централизованного теплоснабжения чрезвычайно низок в самом Кропивницком, а горячего централизованного водоснабжения нет уже 20 лет ни в одном из городов Кировоградской области. Если мы хотим получить объективное распределение, то эти факторы также нужно учитывать", - отмечает Чернявский.

Как указывает руководитель "Кировоградоблэнерго", регулятор должен во всех аспектах своей деятельности учитывать тот факт, что Украина находится уже почти год в состоянии полномасштабной войны.

"Если и какие-то изменения произошли, то они не заметны невооруженным глазом", – добавляет он.

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.