Решение закрыть дело 'Роттердам+' принималось после длительных обсуждений с детективами НАБУ, – прокурор

Решению о закрытии в четвертый раз дела "Роттердам+" предшествовали длительные дискуссии и обсуждения с детективами НАБУ об отсутствии в этом деле установленного ущерба и факта нарушения закона.

Об этом сообщил руководитель группы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив в интервью "Цензор.Нет".

"Детективы НАБУ провели у меня много часов, где мы проговаривали все проблемные вопросы. Последний раз они у меня были как раз 20 мая, три детектива были. И потом Шабунин пишет, что это политически мотивированное решение, хотя его еще не было, и я не внес соответствующие сведения", - сообщил прокурор.

Прокурор подчеркнул, что с уважением относится к работе детективов, однако собранных ими доказательств недостаточно, чтобы предъявить гражданам обвинения.

"Нельзя сказать, что у нас не было диалога. Я с уважением отношусь к той титанической работе, которую они провели. Но и их просил бы учитывать, что решение прокурора должно быть законным", - отметил прокурор.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в ней состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавших.