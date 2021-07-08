Рента на железную руду не должна включать логистику в Китай – Ferrexpo

Из новой формулы ренты на железную руду, которую предлагается ввести законопроектом №5600, необходимо исключить транспортную составляющую. Дело в том, что это положение является дискриминацией.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы компании "Феррекспо Сервис" Ярославны Блонской.

Как известно, согласно законопроекту №5600, для определения налоговой базы на железную руду предлагается использовать IODEX 62% FE CFR China по данным агентства Platts, то есть, индекс цен в Китае. Однако подавляющее большинство украинских ГДКов не торгуют рудой с Китаем, поэтому нет никакой необходимости закладывать в ренту на украинском руду логистику в эту страну.

Видео дня

"Мы бы для себя хотели понимать прогнозируемый план уплаты в том числе ренты. Будет ли это привязка к Platts минус транспортные расходы и расходы на внутреннюю логистику", - пояснила Блонская.

Пора также отметила, что Минэкономики назвало проект №5600 дискриминационным.

"Есть пояснения к № 5600 МЭРТ, они пишут, что более чем в 3,5 раза увеличилась рента. Здесь пункт № 7 - что дискриминационные меры по отношению к железорудной отрасли недопустимы", - добавила эксперт.

Она также добавила, что сейчас цены на железную руду или на железорудное сырье выросли, однако динамика может измениться, и за 3-4 года может быть совсем другой эффект. Поэтому бизнесу нужны прогнозируемые и понятные правила, в частности относительно налогового законодательства.

Напомним, 1 июля Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, что предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.

В свою очередь глава представительства "АрселорМиттал Кривой Рог" в Киеве Владимир Ткаченко заявил, что предложение правительства привязать базу для ГМК к ценам на руду в Китае - это несправедливый и экономически необоснованный подход, ведь никто в Украине туда руду не возит. Базой налогообложения в наиболее развитых странах мира является прибыль от деятельности по добыче полезных ископаемых, и Украина должна поступать так же.

Ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменений (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.