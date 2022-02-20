Рента на добычу газа не должна превышать 15% – энергокомпания ETG
Оптимальный размер ставки ренты на добычу украинского газа не должен превышать 15%, считает руководитель энергокомпании ETG Владимир Шведкий.
Об этом говорится в заявлении компании.
"По его словам, введение высоких рентных ставок – до 74%, которое сейчас рассматривают народные избранники – губительно для отрасли в период энергокризиса, ведь цены на природный газ будут оставаться слишком высокими еще год-два", – цитирует слова Шведкого издания Mind.
По оценкам ETG, в случае повышения ренты произойдет сокращение добычи природного газа на действующих украинских скважинах на 7-10%.
Иностранные инвестиции в газодобычу могут быть заморожены, предложение украинского газа на внутреннем рынке снизится, экономика Украины снизит свою конкурентоспособность по сравнению с соседними европейскими экономиками, где правительства уменьшают зависимость от энергоносителей и контролируют инфляцию вследствие бюджетной поддержки и снижения налогового давления на граждан и бизнес.
Высокие рентные ставки, по его мнению, сильнее всего ударят по сектору государственной добычи и сдержат коммерческую добычу, которая до этого ежегодно увеличивалась.
Напомним, ранее Ассоциация газодобывающих компаний заявляла, что инициатива об увеличении ренты на добычу газа ставит под угрозу энергетическую безопасность страны и сделает Украину зависимой от импорта, в том числе из России.