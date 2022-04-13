Ремонтируют дороги и мосты: министр рассказал о восстановлении Украины после военных действий

В Украине продолжается восстановление инфраструктуры, поврежденной из-за военных действий России. В частности, в освобожденных Киевской и Черниговской областях ремонтируют дороги и мосты.

Об этом у себя в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он отметил: также в этих областях строятся переправы через водоемы.

Что делают на Киевщине:

на маршруте Демидов – Иванков тяжелая строительная техника обустраивает подъезды и возводит переправу через реку Здвиж на дороге Р-02 Киев – Иванков – Овруч;

на трассе М-07 Киев – Ковель в городе Бородянка ведутся работы по устройству временного проезда по разрушенному мосту;

уже завершено строительство двух временных переправ: на дороге Р-02 в селе Катюжанка и дороге Р-30 на подъезде к Ирпеню. Продолжаются работы в Стоянке – там планируют открыть переправу уже на следующей неделе.

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Что делают на Черниговщине:

уже расчищены от уничтоженной техники оккупанта и мусора 15 километров дороги М-01 Киев – Чернигов;

наведен порядок на отдельных участках дороги Р-56 Чернигов – Славутич;

проводят работы на искусственном сооружении возле населенного пункта Киселевка (дорога Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч);

начали обустройство двух временных переправ на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов, возле сел Смолин и Якубовка;

проведены работы по обеспечению движения на трех мостах в направлении ранее оккупированных территорий. Речь идет о 2 проездах на Р-83 в городе Сновск, а также проезде через понтонную переправу в селе Политрудня на Н-28.

Как сообщал OBOZREVATEL, семи регионах Украины, где полностью или частично прекращены боевые действия, начали восстанавливать населенные пункты. Уже собраны данные по разрушениям в этих областях. Так, на территории Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей находятся более 6 тыс. населенных пунктов, из них – около 1,5 тыс. находились под оккупацией.