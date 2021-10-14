Ректор 'Метинвест Политехники' – о WorldSkills Ukraine: это возможность получить классный карьерный старт

В Мариуполе закончился региональный отбор участников Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine для молодых специалистов и школьников. Соревновались в 18 компетенциях. Токари, слесари, электромонтеры, машинисты и сварщики – демонстрировали свои навыки в установленное время.

Об этом сообщает 5 канал.

"Я соревновался в компетенции "Подъем и перемещение грузов"... Даже если ты не выиграешь, все равно себя покажешь. Возможно, для себя что-то новое узнаешь. Но в моем случае – я надеялся победить, и я победил", – говорит победитель регионального отбора Юрий Кирьякулов.

"Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы молодежь или непосредственно после учебных заведений, или пройдя определенную практику на производстве, приходила к нам. Чтобы учились, развивали свои таланты и становились все успешнее и успешнее. И получали действительно классный карьерный старт" , – заверил ректор "Метинвест Политехники" Александр Почтенный.

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Поддержка конкурса WorldSkills Ukraine еще раз подтверждает – "Метинвест" последовательно помогает реформировать техническое образование в стране. При поддержке Группы реализовано 57 профессиональных и 50 образовательных стандартов. В целом, за 15 лет работы "Метинвест" направил в развитие украинского образования 180 млн грн.