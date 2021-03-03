Реформа УЗ невозможна без совместной работы нардепов, правительства и Наблюдательного совета, – Клименко

Для полномасштабной реализации реформы "Укрзалізниці" необходима совместная работа парламента, правительства и руководства компании.

Об этом заявила народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко.

"Без общего понимания между комитетом парламентским, парламентом, наблюдательным советом и Министерством инфраструктуры и, возможно, Кабинетом министров сдвинуть эту реформу невозможно. То есть, отдельные какие-то куски можно делать, но если кто-то из этих стейкхолдеров будет категорически против или будет не понимать сути реформы, она далеко не уйдет", – считает Клименко.

По ее словам, на сегодня "Укрзалізниця" может осуществлять отдельные действия в направлении реформы, в частности начать разделение на отдельные виды бизнеса, но для полной реализации запланированных изменений необходимо принять новый закон "О железнодорожном транспорте Украины".

"Под государственным предприятием "Укрзалізниця" можно выделить три отдельных направления и во всяком случае навести порядок с тем большим количеством юридических лиц, которые есть сейчас под ГП "Укрзалізниця", структурировать их в пассажирские, грузовые, инфраструктурные. Но это не решит основной вопрос, вопрос, например, финансирования пассажирской части. Потому что все равно все эти подразделения будут находиться в составе государственного предприятия "Укрзалізниця". И поэтому, соответственно, все равно общий баланс и общие финансы будут на уровне государственного предприятия", – пояснила Клименко.

Она также подчеркнула: реформирование "Укрзалізниці" – это общая ответственность всех ветвей власти.

"Это 5% экономики, это 300 000 рабочих мест. И сдвинуть их одной рукой министерства или "Укрзалізниці" – это будет невозможным", – подытожила Клименко.

Напомним, ранее глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.

В то же время народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко заявил, что для проведения полномасштабной реформы "Укрзалізниці" в соответствии с европейскими стандартами парламент должен принять закон "О железнодорожном транспорте Украины".