Разблокировка портов даст Украине более 16 млрд грн поступлений ежемесячно, – Забловский

Разблокировка морских портов для экспорта всех видов продукции даст Украине десятки миллиардов гривен поступлений и поможет возобновить работу экономики. Такое убеждение выразил руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

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"После успешного запуска зерновой логистики через морские порты мы увидели, насколько увеличился и прирост валютных поступлений, и возможность восстановить наш экспортный потенциал. Но, например, только экспорт металлургической продукции через порты давал бы Украине более 16 миллиардов гривен ежемесячно! То есть, 16 миллиардов гривен Украина недополучает каждый месяц из-за того, что заблокирована морская торговля металлургической продукцией", – подчеркнул эксперт.

В то же время он отметил, что от блокирования портов страдают все экспортно ориентированные отрасли в Украине, поэтому главная задача сейчас – возобновить их работу.

"Это касается не только металлургии, но и химии – ведь традиционно ее логистика тоже шла через море. В условиях ограниченных железнодорожных мощностей мы не можем обеспечить экспорт продукции этой отрасли, поэтому разблокирование портов – один из ключевых вопросов, которые уже ставятся на повестку дня наших руководителей Министерства экономического развития и торговли", – подчеркнул Забловский.

Эксперт подчеркнул: отсутствие морских путей делает невозможным борьбу украинских производителей за позиции на мировом рынке, ведь усложненная логистика приводит к удорожанию нашей продукции, и делает ее неконкурентоспособной на мировом рынке.

"Это фактически вопрос не просто выживание, это сохранение! Потому что без этого не будет возобновляться производство, не будут загружены мощности и очень трудно конкурировать с другими странами. Поэтому эта проблема критически важна для экономического развития и восстановления экономики. Конечно, это серьезные геополитические договоренности. Но есть успешный пример, и есть возможность масштабировать этот успех. Я повторяю: это не просто потребность. Это критическая потребность для металлургической, химической и других отраслей, которые традиционно завязаны именно на морскую логистику", – резюмировал Забловский.

Ранее президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП. Кроме того, это поможет украинским отраслям возобновить и нарастить производство.