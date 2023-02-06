Разблокирование морпортов даст огромный толчок для развития экономики Украины, – Каленков

Металлургическая отрасль из-за войны получила тяжелейший удар и пребывает в глубоком кризисе. Решением, которое поможет отрасли восстановиться, может стать разблокирование морских портов для экспорта. Кроме того, это даст огромный толчок для развития экономики Украины. Такую уверенность высказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

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Он напомнил, что отрасли был нанесен огромный удар: она потеряла часть заводов, а из-за перестройки логистических цепочек в 4-5 раз возросла стоимость транспортировки продукции. Предприятия загружены на 15% и меньше, а часть выведена в простой.

"Если бы меня попросили выделить одну меру, которая могла бы спасти отрасль - это разблокировка морских портов. Поэтому правильно об этом заявлять на международной арене: речь идет об экономической выживаемости и нас, и партнеров, с которыми мы работаем. Но еще это вопрос для всей отрасли", - подчеркнул Каленков.

По его словам, если порты разблокируют, Украина будет получать дополнительно от экспортных продаж металлопродукции 8 миллиардов долларов, что снимет нагрузку на валютный курс.

"Но кроме того, продажа товара на эти 8 миллиардов долларов – это загрузка железной дороги, загрузка портов, уплата десятков миллиардов гривен налогов, и т.д. То есть, по мультипликационному эффекту это создаст огромный толчок всей экономике! Поэтому в этом году, я думаю, важнейшая задача нашего внешнеэкономического блока – убедить наших партнеров, что экспорт других гражданских грузов, кроме аграрки, - это такой же важный гуманитарный вопрос и для Украины, и для всего мира. Поэтому очень большая надежда, что все-таки в этом направлении будут подвижки", - резюмировал Каленков.

Ранее первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина стремится расширить важное международное соглашение об экспорте зерна через морские порті, включив в него возможность отгрузки стали. Это позволит поддержать экономику страны, пострадавшей от российской войны, и значительно увеличить рост ВВП.

Ранее президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что необходимо добиться разблокирования морских портов и расширения номенклатуры экспорта на все виды продукции, которые призводятся в Украине. Это обеспечит нашей стране поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП. Кроме того, это поможет украинским отраслям возобновить и нарастить производство.