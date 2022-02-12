Работодателей призвали сохранять рабочие места и зарплаты за сотрудниками-участниками нацсопротивления

Территориальная оборона получит поддержку украинского бизнеса. В частности, речь идет о помощи по вопросам финансирования и материально-техническому обеспечения Вооруженных сил Украины и сил национального сопротивления. Кроме того, представители бизнеса призвали работодателей сохранять рабочие места и зарплаты за сотрудниками, которые будут участвовать в национальном сопротивлении.

Об этом сообщила пресс-служба Союза украинских предпринимателей. Отмечается, что Союз намерен:

проводить разъяснительную работу среди своих членов и других предпринимателей по созданию ими возможности для своих сотрудников вхождения в состав территориальной обороны;

оказывать консультационную помощь по вопросам финансирования и материально-технического обеспечения ВСУ и сил национального сопротивления;

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организовывать аналитическое обеспечение предпринимателей по правам и обязанностям при введении военного положения;

взаимодействовать с центральными, правоохранительными и местными органами государственной власти в синхронизации действий для совместной оборонной деятельности;

оказывать информационно-коммуникационную поддержку национальной позиции и противодействию антигосударственной пропаганде.

Рабочие места и зарплаты должны быть сохранены за участниками нацсопротивления

Страх потерять работу или зарплату может стать для украинцев преградой для участия в национальном сопротивлении. В связи с этим в Союзе призвали предпринимателей:

гарантировать сохранение рабочего места сотруднику, участвующему в национальном сопротивлении;

гарантировать заработную плату сотруднику, участвующему в национальном сопротивлении, во время его отсутствия на рабочем месте из-за военных учений или деятельности в составе территориальной обороны.

Кроме того, там отметили важность оказания таким сотрудникам поддержки со стороны работодателя. В частности – предоставления дополнительной материальной помощи.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил порядок организации и осуществления общевоенной подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению. Согласно постановлению №1443 от 29 декабря 2021 года, она будет разделяться на начальную и базовую:

начальную подготовку будет осуществлять Минобразования в сотрудничестве с Минобороны Украины;

базовая подготовка будет проводиться под руководством Минобороны и других заинтересованных органов исполнительной власти.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к общевоенной подготовке допускаются украинские граждане вне зависимости от пола, политических и религиозных взглядов, национальности, социального статуса или происхождения. Она осуществляется с целью формирования у граждан первичных знаний и специальных компетентностей, необходимых для оказания отпора вооруженному агрессору в информационном поле.