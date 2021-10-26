Развитая инфраструктура – ​​непременный залог экономического развития как государства, так и частного бизнеса.

Вкладывая свои средства, любой частный инвестор стремится получить прибыль. Но для Европейского инвестиционного банка ситуация несколько иная. Поскольку ЕИБ является учреждением Европейского Союза, мы, прежде всего, поддерживаем политику и приоритеты ЕС относительно развития Украины как государства.

Основная роль работы ЕИБ в Украине — поддерживать развитие инвестиционных проектов.

Возьмем к примеру три важных направления украинской экономики – пищевую промышленность, IT и зеленую экономику. Убежден, что добиться значительных успехов в этих отраслях без развитой инфраструктуры просто невозможно.

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Совместно с ЕС, ЕИБ выступает за развитие Украиной собственной сети внутренних автодорог, железных дорог, речных маршрутов и других видов инфраструктуры. Для той же пищевой индустрии нужен транспорт, соответственно, нужно строить новые пути, в целом улучшать состояние дорог в Украине.

Развитие зеленой экономики – еще один из фокусов работы Банка в Украине.

В контексте зеленого перехода речь идет, в частности, о развитии экологических видов транспорта. Постепенный переход от ископаемых топлива к альтернативной энергетике является важным аспектом трансформации экономики Украины и наш банк готов оказать необходимую поддержку.

Если с предыдущими двумя направлениями все понятно, то зачем развитая инфраструктура для развития IT-отрасли?

На первый взгляд специалистам в сфере IT нужен только стабильный и быстрый Интернет, а также мощные компьютеры. Но для стремительного развития ИТ индустрии не только в Киеве, но и во Львове, в Одессе и в общем по всей стране инфраструктура выходит на передний план.

Если Украина хочет сохранить своих специалистов в сфере IT, необходимо развивать муниципальную инфраструктуру.

Мне часто приходится общаться с мэрами украинских городов. Я их спрашиваю: "У вас есть замечательные компетентные специалисты, но что вы сделали для того, чтобы они не уезжали за границу? Есть ли достаточное количество школ, детсадов, есть ли хорошее освещение улиц, как вы утилизируете и перерабатываете отходы?

Муниципалитеты и их инфраструктура должны развиваться. Роль ЕИБ – однозначно поддерживать это развитие.

Развивая инфраструктуру, Украина должна внедрять и новые разработки, в том числе и smart-инфраструктуру. Более того, такой шаг отлично накладывается на актуальное для украинской власти направление — диджитализацию. Благодаря этому можно также успешно развивать различные виды сообщения, в том числе железнодорожный транспорт.

Диджитализация и ИТ должны быть частью более широкой концепции экономического развития Украины. Это поможет вам быстрее справиться с имеющимися проблемами.

Отмечу, что прозрачная и честная конкуренция является необходимой составляющей для роста эффективности украинской экономики. Именно поэтому, независимо от того, каким видом транспорта вы пользуетесь, полная цена использования этого транспорта была отражена в стоимости услуг.

В каком-то смысле, это и вопрос изменения устоявшихся привычек и отношения к вопросам изменения климата. Но для экономики важно обеспечить справедливую конкуренцию.

Если подытожить, ключевая задача государственной и местной власти — развивать и поддерживать инфраструктуру, обеспечивать ее постоянное развитие. Это в итоге ведет к росту налоговых поступлений от бизнеса, а также ко многим другим положительным эффектам для национальной экономики.

Главное – это рабочая инфраструктура. По какой модели Украина планирует финансировать эти проекты — исключительно политический вопрос.

Международные финансовые институты не будут за вас решать, вы сами должны выбрать модель работы. Это могут быть концессии, государственно-частное партнерство или государственный бюджет. Выбор модели сотрудничества – исключительная компетенция парламента и правительства Украины.

Но я убежден на 100%: при наличии четкой стратегии развития таких проектов Украина может полагаться на помощь и поддержку от ЕИБ.

Колонка публикуется в рамках информационного партнерства с Киевским международным экономическим форумом. Жан-Эрик де Загон – спикер форума, который принимал участие в тематической панельной дискуссии "Инновации и инвестиции в инфраструктуру будущего".

Форум состоялся 7-8 октября в КВЦ "Парковый". В ходе мероприятия состоялось 25 панельных дискуссий, которые посетили более 1700 участников.

Киевский международный экономический форум (КМЭФ) – один из крупнейших в Восточной Европе международных форумов, объединяющий представителей бизнеса, власти и общества для обсуждения ключевых экономических вопросов и глобальных трендов.

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