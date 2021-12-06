ПУМБ вошел в топ-3 прозрачных компаний Украины

ПУМБ второй год подряд оказался в тройке компаний рейтинга Индекса прозрачности украинских компаний. За год банк повысил свои показатели, поднявшись с третьей на вторую позицию.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга, который составили центр "Развитие КСО" в партнерстве с Профессиональной ассоциацией корпоративного управления (ПАКУ), при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE). В ТОП-3 наиболее прозрачных компаний также попали: ЧАО "ПФ Украина" (Водафон), АО "Первый Украинский Международный Банк", Группа ДТЭК.

Индекс оценивает публичную информацию за 2020 год в соответствии с ESG-критериями (социальные, экологические и управленческие факторы в работе компаний) на сайтах украинских компаний, вошедших в 50 крупнейших налогоплательщиков и компаний, добровольно присоединившихся к оцениванию.

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"Для нас вторая позиция в рейтинге прозрачности – большая гордость и высокая ответственность. Мы открыты и всегда готовы к диалогу с клиентами, партнерами, обществом, ведь это залог доверия", — отметил председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

По его словам, банку удается с помощью сайта и соцсетей держать в курсе последних событий, происходящих в жизни банка, всех заинтересованных лиц.

"Эта награда – признание для всей нашей команды, меняющей бизнес, свою жизнь и жизнь общества к лучшему", — добавил Черненко.

Всего было проанализировано 56 сайтов компаний.

"Уровень прозрачности украинских компаний постепенно растет. Так, средний уровень раскрытия информации компаний Украины по показателям ESG составляет в социальных аспектах 26,4%, в экологических – 36,6%, в корпоративном управлении – 27,7%", – отметила Марина Сапрыкина, председатель правления Центра "Развитие КСО".

В свою очередь, Александр Окунев, председатель правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления, добавил, что ESG-критерии не столько являются модой в корпоративном управлении, сколько имеют серьезный смысл для инвесторов.

"Если раньше хорошей компанией для инвестиций считалась та, которая имеет наибольший доход, то сегодня та, которая лучше управляется, то есть имеет устойчивый путь развития и является наиболее надежной. Поэтому сегодня такое внимание уделяется прозрачности управления, проявляющемуся в высоких экологических и социальных стандартах деятельности компаний", - отметил Окунев.

Средний уровень раскрытия информации компаний Украины по показателям ESG составляет 32%, а компаний с ТОП-10 – более 60%.