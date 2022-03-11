ПУМБ предоставил кредитные каникулы всем клиентам-физическим лицам

Екатерина Дубовская
Экономика
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ПУМБ предоставил кредитные каникулы всем клиентам-физическим лицам
nosound
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Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) автоматически подключает клиентам банка – физическим лицам кредитные каникулы по действующим кредитам наличными, товарным кредитам и рассрочке "Сплачуйте частинами NEW".

Что это значит для клиентов ПУМБ?

  • банк продлил срок действия договоров на 3 месяца

  • банк не будет выносить задолженность на просрочку (т.е. просрочка не повлияет на кредитную историю клиентов)

  • банк не будет начислять штрафы и повышенные проценты за непогашенную задолженность

  • банк упразднил обязательное внесение тела кредита и уменьшил обязательный платеж на 3 месяца.

На активацию кредитных каникул сотрудникам банка нужно несколько дней. Клиенты получат Push или Viber-сообщение о подключении сервиса.

ПУМБ предоставил кредитные каникулы всем клиентам-физическим лицам

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