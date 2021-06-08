Произвол в НКРЭКУ мешает энергорынку выйти из кризиса, – Тынный

Беспредел на уровне НКРЭКУ, махинации и схемы краж на государственных компаниях не дают энергорынку выйти из кризиса.

Об этом заявил предприниматель, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный в эфире телеканала "Украина24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Решить проблему было бы несложно, если бы просто прекратился беспредел, который происходит на уровне регулятора, НКРЭКУ, с тарифами, и прекратились кражи из государственных крупных энергокомпаний, которые за прошлый год достигли фантастических, рекордных убытков", – отметил Тынный.

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По его словам, кризис будет только усугубляться, пока злоупотребления на уровне НКРЭКУ не будут прекращены.

Напомним, в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп /КВт ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

По расчетам экспертов, только в мае, из-за ценовых махинациф трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ, государственный "Энергоатом" получил 120 млн евро (4 млрд грн), что равняется трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.