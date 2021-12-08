Произвол Украины с деньгами ЕБРР в зеленой энергетике подрывает безопасность страны – эксперт

Произвол политиков Украины с деньгами ЕБРР, которые банк предоставлял для выплаты задолженности в зеленой энергетике, подрывает безопасность государства и нарушает международные договоренности.

Об этом в колонке написал Ник Батлер, председатель-основатель Kings Policy Institute.

По его словам, ЕС полон решимости создать современную чистую экономику и быть партнером в глобальном сотрудничестве для перемен.

"Этот позитивный взгляд очень важен для страны, которая нуждается в западных союзниках перед лицом российской агрессии и угроз и которая нуждается в международных инвестициях, с тех пор серьезно пострадала из-за решения правительства президента Зеленского нарушить свои обязательства перед производителями возобновляемой энергии", – говорит автор.

Видео дня

Он сообщил, что в заявлении, опубликованном 17 ноября 2021 года, украинский "Гарантированный покупатель" – контролируемое государством предприятие – вмешалось в процедуру распределения доходов от зеленых облигаций, удерживая причитающиеся платежи от компаний, которые инвестировали в ветряные и солнечные проекты.

"Среди пострадавших был Европейский банк реконструкции и развития, вложивший более 100 миллионов долларов", - уточнил Баттлер.

"Может показаться, что этот вопрос интересует только непосредственно вовлеченные коммерческие компании и банки, но это не так. Поддержка Украины, особенно со стороны инвесторов, зависит от соблюдения страной верховенства закона. Однако несоблюдение договорных соглашений распространено во многих странах, которые были частью Советского Союза", – добавляет эксперт.

Он подчеркнул, что если Украина будет действовать произвольно, нарушив свое слово тем, кто инвестировал в прошлом, у нее нет шансов на то, чтобы ее считали подходящим местом для ведения бизнеса.

Напомним, что в ноябре НЭК "Укрэнерго" у европейских инвесторов, включая ЕБРР, привлек 825 млн евро за счет размещения еврооблигаций. Деньги были перечислены госпредприятию "Гарантированный покупатель" для погашения долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии.

12 ноября платежные поручения на сумму 19,3 млрд грн от "Гарантированного покупателя" были переданы в Ощадбанк, чтобы осуществить расчеты с предприятиями ВИЭ.

13 ноября, в выходной день, Кабмин в срочном порядке назначил другого руководителя "Гарантированного покупателя", который остановил платежи на сумму 3 млрд грн в адрес ДТЭК ВИЭ. Никаких четких и аргументированных объяснений об остановке платежей в адрес ДТЭК ВИЭ со стороны "Гарантированного покупателя", Ощадбанка и властей не было. Это говорит о том, что решение о невыплате заведомо политическое и прямо противоречит всем обязательствам Украины перед европейскими инвесторами, которые приобрели еврооблигации НЭК "Укрэнерго".