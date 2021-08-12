Программа развития инфраструктуры в США напоминает 'Большую стройку' в Украине, – эксперт

Поддержанная Сенатом США программа развития инфраструктуры на 1 трлн долларов очень напоминает действующую в Украине с 2020 года программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом политический эксперт Петр Охотин написал в Facebook. Пакет Байдена, поддержанный Сенатом, предусматривает выделение 110 млрд долларов на восстановление и строительство дорог и мостов, 65 млрд – на развитие железнодорожной сети, еще столько же – на расширение сети доступа в интернет.

Также будет строиться разветвленная сеть электрозаправок и совершенствоваться система безопасности автомобилистов и пешеходов, и многое другое.

Видео дня

"Ой, неужели Джо Байден поддерживает инвестиции в дороги и мосты? Не может быть! Ой, а мы тут 1,5 года "Большую стройку" критикуем", – пишет по поводу принятия программы Байдена эксперт.

Утвержденный пакет в размере 1 трлн долларов стал крупнейшей за многие десятилетия государственной инвестицией в развитие инфраструктуры США. С его помощью власти рассчитывают не только улучшить инфраструктуру, но и помочь экономике справиться с последствиями пандемии коронавируса. О положительном влиянии на экономику инфраструктурных проектов раньше говорили в Международном валютном фонде, подтверждают это и результаты "Большой стройки" за прошлый год.

"Что-то не понимают, наверное, американцы. Да и в МВФ, вероятно, что-то не понимают, когда давали совет в инфраструктуру инвестировать. Точно не понимают. Нацбанк пишет, что программа "Большая стройка" дала дополнительно 1,5% к ВВП и обеспечила сотни тысяч людей работой, а предприятия заказами? Врут. Точно врут ", – иронизирует политолог.

Между тем, по итогам кризисного 2020 года, в Украине за счет "Большой стройки" строительная отрасль оказалась чуть ли не единственной, продемонстрировавшей рост. За счет государственных инвестиций в развитие инфраструктуры падение ВВП в прошлом году удалось снизить с 11% во втором квартале до 3,4% в четвертом. Именно о таком эффекте говорилось и в рекомендациях МВФ, призывавшего инвестировать в развитие инфраструктуры для минимизации влияния пандемии на экономику.

"Если и американцы уже ошибаются и вкладывают деньги в American Jobs Plan, то точно мир сошел с ума. А, может, это на Байдена так Владимир Зеленский повлиял?" – подытоживает политолог.