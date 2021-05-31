Программа минимум: как ухаживать за кожей лица?
В моде натуральная красота, а это значит, что наше лицо требует тщательного ухода. Намного проще использовать минимум средств, чем пытаться "нарисовать" естественный эффект тонной косметики. Для того чтобы наша кожа не страдала от прыщей и других изъянов важно не только следить за своим питанием и водным балансом, но и выбирать правильные продукты по уходу. На прилавках аптек и косметических магазинов их очень много и все они показывают довольно хорошие результаты. И всё же, если вам хочется собрать небольшой базовый набор, интернет-магазин Watsons.ua может предложить хорошие варианты.
Брать пример с корейских женщин необязательно, ведь далеко не у каждой девушки есть время на все 7, а то и 10 ступеней. Для ежедневного ухода достаточно 3 чётких шагов на выполнение которых уходит не более 5 минут.
Первый этап: Очищение
Процедуру очищения кожи необходимо проводить дважды в день: с самого утра и перед сном. Утром удаляются ороговевшие клетки, жирный блеск и другие накопившиеся за ночь загрязнения. Если этого не сделать, то вместе с нанесением макияжа кожа будет всё это поглощать, что чревато неприятными последствиями в будущем. В начале дня достаточно обычного умывания водой, либо с использованием легкой пенки.
Вечером вам необходимо удалять остатки макияжа, а также пыль и грязь, которые накопились за день. Для этого можно использовать гидрофильное масло, мицеллярную воду или другие средства для демакияжа. Если вы пользуетесь мицеллярной водой, не забывайте, что её нужно смывать.Второй этап: Тонизация
Данный этап пропускают многие девушки и это их огромная ошибка. Использование тоника обязательно, поскольку именно он является логическим завершением процесса очищения. Дело в том, что это средство предназначено для того, чтобы удалить остатки очищающих средств и сбалансировать кислотно-щелочной баланс кожи. Пользоваться им необходимо дважды в день, перед нанесением увлажняющего крема или сыворотки.
Его нанесение зависит от формы упаковки. Спрей можно просто распылить на кожу лица и распределить его пальцами вдоль массажных линий. Тоники в обычных бутылках наносят на ватных диск и мягко проходятся им по коже. Главное не давить и не тянуть её, поскольку это может вызвать раздражение и покраснение.Третий этап: Увлажнение
Для увлажнения можно использовать разные виды средств, но крем до сих пор является самым популярным и универсальным. Они бывают самыми разными и подбирать стоит тот, который максимально подходит вашему типу кожи.
Пользоваться увлажняющим средством нужно и утром, и вечером. В начале дня старайтесь наносить его за 30, а то и 60 минут до выхода, чтобы он успел хорошенько впитаться.
А вечером им стоит пользоваться за 1 час до сна. В таком случае он будет работать более эффективно. Перед нанесением продукт лучше разогреть пальцами, чтобы вещества работали ещё лучше и показывать максимальный результат.
Для того чтобы достать крем из банки, лучше использовать специальную лопатку. Некоторые производители выпускают их в комплекте с косметическим средством.
Помимо этих шагов не забывайте о том, что кожа всегда нуждается в защите от ультрафиолетовых лучей, поэтому использование солнцезащитного крема обязательно. Обновлять его необходимо каждые 2-3 часа. Таким образом вы предотвратите преждевременное старение кожи и появление пигментных пятен.
Уход за лицом должен стать настоящей привычкой, как завтрак по утрам. Только при регулярном повторении этих процедур вам удастся заметить в зеркале положительные изменения.