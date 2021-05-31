Программа минимум: как ухаживать за кожей лица?

В моде натуральная красота, а это значит, что наше лицо требует тщательного ухода. Намного проще использовать минимум средств, чем пытаться "нарисовать" естественный эффект тонной косметики. Для того чтобы наша кожа не страдала от прыщей и других изъянов важно не только следить за своим питанием и водным балансом, но и выбирать правильные продукты по уходу. На прилавках аптек и косметических магазинов их очень много и все они показывают довольно хорошие результаты. И всё же, если вам хочется собрать небольшой базовый набор, интернет-магазин Watsons.ua может предложить хорошие варианты.

Брать пример с корейских женщин необязательно, ведь далеко не у каждой девушки есть время на все 7, а то и 10 ступеней. Для ежедневного ухода достаточно 3 чётких шагов на выполнение которых уходит не более 5 минут.

Первый этап: Очищение

Процедуру очищения кожи необходимо проводить дважды в день: с самого утра и перед сном. Утром удаляются ороговевшие клетки, жирный блеск и другие накопившиеся за ночь загрязнения. Если этого не сделать, то вместе с нанесением макияжа кожа будет всё это поглощать, что чревато неприятными последствиями в будущем. В начале дня достаточно обычного умывания водой, либо с использованием легкой пенки.

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Вечером вам необходимо удалять остатки макияжа, а также пыль и грязь, которые накопились за день. Для этого можно использовать гидрофильное масло, мицеллярную воду или другие средства для демакияжа. Если вы пользуетесь мицеллярной водой, не забывайте, что её нужно смывать.

Данный этап пропускают многие девушки и это их огромная ошибка. Использование тоника обязательно, поскольку именно он является логическим завершением процесса очищения. Дело в том, что это средство предназначено для того, чтобы удалить остатки очищающих средств и сбалансировать кислотно-щелочной баланс кожи. Пользоваться им необходимо дважды в день, перед нанесением увлажняющего крема или сыворотки.

Его нанесение зависит от формы упаковки. Спрей можно просто распылить на кожу лица и распределить его пальцами вдоль массажных линий. Тоники в обычных бутылках наносят на ватных диск и мягко проходятся им по коже. Главное не давить и не тянуть её, поскольку это может вызвать раздражение и покраснение.

Для увлажнения можно использовать разные виды средств, но крем до сих пор является самым популярным и универсальным. Они бывают самыми разными и подбирать стоит тот, который максимально подходит вашему типу кожи.

Пользоваться увлажняющим средством нужно и утром, и вечером. В начале дня старайтесь наносить его за 30, а то и 60 минут до выхода, чтобы он успел хорошенько впитаться.

А вечером им стоит пользоваться за 1 час до сна. В таком случае он будет работать более эффективно. Перед нанесением продукт лучше разогреть пальцами, чтобы вещества работали ещё лучше и показывать максимальный результат.

Для того чтобы достать крем из банки, лучше использовать специальную лопатку. Некоторые производители выпускают их в комплекте с косметическим средством.

Помимо этих шагов не забывайте о том, что кожа всегда нуждается в защите от ультрафиолетовых лучей, поэтому использование солнцезащитного крема обязательно. Обновлять его необходимо каждые 2-3 часа. Таким образом вы предотвратите преждевременное старение кожи и появление пигментных пятен.

Уход за лицом должен стать настоящей привычкой, как завтрак по утрам. Только при регулярном повторении этих процедур вам удастся заметить в зеркале положительные изменения.