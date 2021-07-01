Продан обвинил НКРЭКУ в нежелании реагировать на махинации трейдеров

Энергетический регулятор НКРЭКУ отказывается прекратить махинации трейдеров, которые вымывают средства с энергорынка.

Об этом заявил экс-министр энергетики Юрий Продан.

"То, что сейчас происходит с вымыванием средств из трейдеров – то комиссия совсем на это не реагирует. Это происходит у всех на глазах. Хотя комиссия может запросто эту ситуацию урегулировать: пригласить трейдера на открытое заседание и показать, как зарабатываются деньги. Комиссия знает что делать , но ничего не делает, чтобы прекратить эту бессмысленную работу трейдеров на рынке электрической энергии ", - заявил Продан во время дискуссии в Energy Club.

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Экс-министр подчеркнул, что НКРЭКУ сегодня потеряла контроль над ситуацией на энергорынке.

"Со стороны регулятора нет на сегодня контроля за использованием средств, поступающих к энергетике. Пока не будет наладжений контроль НКРЭКУ за использованием энергетической отрасли, никакого эффективного использования средств не будет", - отметил Продан.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ прекратить схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвал НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ председатель комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.