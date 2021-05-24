Приказ о списании вагонов приведет к росту стоимости бензина и дизтоплива, – Гусак

Принятие приказа Мининфраструктуры о сроках эксплуатации вагонов может привести к дефициту цистерн на рынке ж/д перевозок и проблемам с поставкой топлива. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

По его словам, в случае принятия приказа в предлагаемой Мининфраструктуры редакции только 200 цистерн из нескольких тысяч, которые сейчас находятся в Украине, смогут оставаться на линии, остальные должны будут списаны.

"Сейчас поступление нефтепродуктов в Украину по одному из нефтепроводов сократилось. Соответственно, возрастает нагрузка на цистерны. И в этой ситуации выведения части цистерн с рынка может привести только к дальнейшему дефициту нефтепродуктов и росту цен на них", - рассказал Гусак.

По его мнению, решение министерства является непродуманным, поскольку может создать проблемы с цистернами для перевозки нефтепродуктов, что негативно скажется на ситуации с топливом в стране.

"Мы рассчитываем, что приказ не будет зарегистрирован (в Минюсте, - ред.), что он будет возвращен Министерству инфраструктуры, а уже новый министр досконально разберется в ситуации и не допустит шагов, которые могут нанести большой урон экономике Украины", - сказал Гусак.

Он также подчеркнул, что в создании дефицита подвижного состава на рынке Украины заинтересованы ряд групп влияния, и высказал надежду, что власть не пойдет у них на поводу.

"Украина столкнулась с реальной угрозой дефицита нефтепродуктов, поэтому дополнительные механизмы усиления этого дефицита в нынешней ситуации являются крайне неразумными. И тут не следует идти на поводу тех групп, которые пытаются создавать дефицит определенных видов подвижного состава", - объяснил Гусак.

Напомним, ранее Мининфраструктуры подготовило проект приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте". Проект несколько раз дорабатывался в процессе поиска компромисса с бизнесом и участниками рынка перевозок. Последняя версия проекта согласована Госрегуляторслужбой, хотя по-прежнему содержит ряд норм, которые препятствуют стабильной работе промышленности.

Против принятия этого Приказа выступили ряд промышленных ассоциаций: по их словам, ограничение использования цистерн, которые не прошли все виды проверки, вызовет на рынке острый дефицит цистерн, который может оставить без дизтоплива украинскую армию и аграриев.