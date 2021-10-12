Правительство поступает правильно, ограничивая экспорт металлолома, – Кисилевский

Правительство должно запретить экспорт металлолома, чтобы обеспечить экономическое развитие. Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский.

"Учитывая двадцатикратный рост экспорта металлолома, действия государства необходимы, и должны состояться гораздо раньше, чем сейчас. Но то, что правительство наконец эту проблему заметило и предложило такой проект решения (о запрете экспорта лома – ред.) – это хорошо" - сказал Кисилевский.

Он отметил: Украина должна отходить от сырьевой модели экономики, которая не обеспечивает развитие, мы должны самостоятельно перерабатывать сырье, производить и экспортировать готовую продукцию. Поэтому намерение правительства ограничить вывоз металлолома, который является стратегическим сырьем для металлургии, можно только приветствовать.

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"Это свидетельствует о том, что правительство понимает: сырьевая экономика не принесет благосостояния украинским гражданам и не будет способствовать экономическому росту. Экономическому росту будет способствовать увеличение переработки сырья внутри страны", - подытожил Кисилевский.

Как известно, ранее объединение металлургов и промышленников обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьера Денису Шмыгалю и призвали временно ограничить экспорт лома, чтобы не допустить остановку украинских предприятий. Позже Министерство экономики подготовило проект постановления об ограничении экспорта, но принятие проекта по неизвестным причинам до сих пор не произошло.

В свою очередь народный депутат Алексей Мовчан заявил, что Украине крайне необходимо ввести временный мораторий на экспорт лома, чтобы сохранить рабочие места и спасти от кризиса отрасли, содержащие целые города. А также необходимо принять меры к экспортерам, которые манипулируют ценами на лом, вносят в декларации заниженные цифры, а разницу выводят в оффшоры.