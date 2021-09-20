Правительство должно дофинансировать репродуктивную программу Минздрава, – Ирина Суслова

Правозащитница Ирина Суслова призвала правительство Украины выделить дополнительные средства из госбюджета на финансирование репродуктивных программ, разработанных Министерством здравоохранения. Она напомнила, что в развитых странах мира репродуктивные технологии входят в базовый пакет медицинского страхования.

О необходимости дофинансировать программу правозащитница написала на своей странице в Facebook. Суслова отметила, что в Украине, которой грозит кризис депопуляции, государство сейчас финансирует только примерно 450 циклов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ – Ред.) в год, что составляет менее 1% от общей потребности в них.

По ее словам, количество положительных результатов после первой попытки в государственных учреждениях значительно превышает результаты в частных клиниках за тщательные критерии отбора, однако на практике многие женщины вынуждены делать повторную попытку ЭКО, которую государство не финансирует. В частных клиниках, как отметила Суслова, такие программы стоят в разы дороже, поэтому из-за трудного финансового положения наиболее заинтересованные в рождении ребенка люди лишаются такой возможности.

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"К сожалению, в нашей стране сегодня не существует достаточного финансирования дополнительных репродуктивных технологий. В частных клиниках очень высокие цены – от 5000 до 15 000 долл. США. И это, к сожалению, не позволяет людям с диагнозом бесплодие иметь ребенка. В то же время те же процедуры в государственных учреждениях стоят в 10 раз дешевле", – отметила Ирина Суслова.

По ее словам, в 2020 году на внесении соответствующего предложения в госбюджет-2021 настаивал народный депутат Украины Дмитрий Лубинец, однако она так и не была учтена при окончательном утверждении государственной сметы на текущий год.

"Во всех цивилизованных странах финансирование таких программ покрывают за счет расходной части государственного бюджета. Мы считаем, что Украина, которая имеет сегодня демографический кризис, обязана учесть потребности семей, имеющих диагноз бесплодие. Именно поэтому парламент должен поддержать предложения народного депутата Украины Дмитрия Лубинца к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" об увеличении расходов на проведение лечения бесплодия женщин методами вспомогательных репродуктивных технологий", – подчеркнула Ирина Суслова.