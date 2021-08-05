Повышение тарифов на грузовые перевозки УЗ ляжет на плечи всех украинцев без исключения, – нардеп

За повышение тарифов на грузовые перевозки по железной дороге заплатит конечный потребитель – обычный украинец.

Об этом заявил народный депутат Украины Михаил Цимбалюк.

"Желание нагрузить только тех, кто перевозит грузы – это простой путь дилетантов. Почему? Давайте нагрузим тех, кто действительно что-то перевозит. На что это ляжет? Это ляжет в себестоимость перевозимой продукции и отразится на нас всех, на потребителях", – сказал Цимбалюк.

Он напомнил, что по выводам парламентской следственной комиссии по расследованию деятельности "Укрзалізниці", за прошлый год компания получила 12 млрд убытков, и расследование по этому поводу продолжается. Однако сейчас УЗ пытается в очередной раз решить финансовые проблемы компании за счет бизнеса и обычных граждан – повышением тарифов на грузовые перевозки.

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Он подчеркнул: для решения проблем УЗ необходимо ее реформировать – разделить компанию на отдельные по видам деятельности и прекратить перекрывать убытки от пассажирских перевозок за счет прибыльных грузовых.

"Есть мнения специалистов, чтобы УЗ по примеру Германии разделили на три части. Первые – те, что перевозят грузы, это одна история. Вторая история – это те, которые перевозят пассажиров. И, кстати, во всей Европе перевозки пассажиров дотируются государством. И третье – тот, кто обслуживает пути, железнодорожные ремонтники. Пока об этом речи нет", – отметил Цимбалюк.

Напомним, Мининфраструктуры обнародовало проект по повышению тарифов на железнодорожные грузовые перевозки и отмену внеклассных грузов. Поэтому тарифы для перевозчиков вырастут на 30%. Это решение представители бизнеса назвали категорически неприемлемым, ведь это приведет к удорожанию товаров и услуг для украинцев. К тому же, после роста тарифов происходит снижение объемов перевозок по железной дороге, а следовательно, от этого решения не выиграет ни бизнес, ни УЗ.

Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что прежде чем предлагать очередное повышение тарифов на грузоперевозки, Мининфраструктуры должно провести давно назревшую реформу "Укрзалізниці", а не перекладывать финансовые проблемы компании на бизнес.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власти должны решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в "Укрзалізниці" и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки.