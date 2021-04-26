Повышение налогов ухудшит экономическую ситуацию и разозлит общество, – Кушнирук

Инициатива властей по повышению НДС приведет к ухудшению экономической ситуации и возмущению общества. Сначала нужно навести порядок в уплате этого налога, и остановить хищение бюджетных средств.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в эфире "Украина 24", комментируя инициативу о повышении НДС до 22-24%.

"То, что хотят сделать, если это действительно так, то тогда это просто экономическая глупость, которая просто приведет к ухудшению ситуации в экономике и к возмущению в обществе", - сказал Кушнирук.

Он подчеркнул: прежде чем предлагать повышать ставку НДС властть должна навести порядок с уплатой этого налога, поскольку госбюджет ежемесячно недополучает от него 5 млрд грн.

"Бывший министр финансов при президенте Зеленском сказал, что у нас ежемесячно из бюджета крадется 5 млрд грн именно на мошеннических схемах НДС. Это при 20%, но если ставка вырастет, то будут воровать больше. То есть перед тем, как повышать ставку НДС, вам сначала надо навести порядок, чтобы прекратилось хищение средств", - пояснил Кушнирук.

По мнению экономиста, если не ликвидировать коррупционные схемы с уплатой НДС, увеличение ставки налога приведет лишь к обогащению людей, которые зарабатывают на схемах, в то время, как экономика страны будет иметь потери.

Напомним, ранее в первом чтении был принят законопроект №5153 относительно так называемой "налоговой амнистии" или одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц.