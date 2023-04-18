Потери бюджета Украины от экспорта металлолома могут составить полмиллиарда – СМИ

По результатам первого квартала, объемы экспорта металлолома в ЕС составили более 40 тыс. тонн, то есть почти равны показателю экспорта металлолома за весь прошлый год. Если темпы роста этого показателя останутся на нынешнем уровне, в конце года можно увидеть цифру в 300 – 400 тыс. тонн экспорта. Но Украина на этом экспорте не зарабатывает, а теряет – сумма ущерба может составить полмиллиарда гривен.

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Об этом говорится в материале РБК-Украина.

"Вместо того чтобы зарабатывать на экспорте металлолома, страна теряет, а наживаются дельцы, которые наладили каналы сбыта в ЕС. Они оформляют на таможне сертификаты EUR.1, и официально экспортируют украинский лом в европейские страны, платя за каждую тонну 3 евро. После чего этот металлолом направляется к традиционным странам-потребителям нашего сырья – Турции и российскому анклаву ПМР в Молдове, но уже без уплаты пошлины. То есть, на каждой тонне Украина теряет 177 евро. А серые дельцы – могут вывести в оффшоры больше денег", - объясняет издание.

Схемой уже заинтересовались в ДБР: по данным Бюро, в течение 2022-2023 годов в результате действия такой схемы только через Волынскую таможню в страны ЕС вывезли примерно 45 тысяч тонн металлолома, в результате чего государству нанесен ущерб на 350 млн грн.

"Сколько же всего потеряло государство, пока сказать трудно - но сумма ущерба может доходить до полумиллиарда, говорят участники рынка", - указывает издание.

Ранее президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что в Украине сложилась крайне негативная ситуация с наличием металлолома, и это начинает угрожать национальной экономической безопасности. Лучшим выходом в такой ситуации является ограничение или полный запрет на экспорт этого сырья, пока не удастся сформировать запас, необходимый для функционирования металлургической отрасли.