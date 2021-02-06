Поставщик YASNO помогает уменьшать количество выбросов СО2 на 300 тысяч тонн ежегодно

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Экономика
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Поставщик YASNO помогает уменьшать количество выбросов СО2 на 300 тысяч тонн ежегодно

Продукты и услуги "зеленого" поставщика YASNO помогают клиентам сокращать количество выбросов углерода суммарно на 300 тысяч тонн в год. Ключевую роль в этом играет направление YASNO Efficiency.

80 реализованных проектов на украинских металлургических и горнодобывающих предприятиях с суммарными инвестициями 500 млн грн способствуют уменьшению количества выбросов на 140 000 тонн СО2 ежегодно, рассказала руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и связей с общественностью YASNO Лилия Середа на форуме SHKALA.

Поставщик YASNO помогает уменьшать количество выбросов СО2 на 300 тысяч тонн ежегодно

По словам Лилии Середы, энергосервисная компания YASNO Efficiency "под ключ" выполняет модернизацию предприятий, инвестируя собственные средства, и гарантирует клиентам экономию ресурсов и средств как результат реализованных проектов. Кроме предложений для бизнеса, YASNO создает целую экосистему решений и для частных клиентов:

  • 50 000 украинских семей пользуются энергоэффективными наборами YASNO Smart, позволяющие экономить до 50% расходов на электроэнергию дома, и при этом снижают количество выбросов на 45 000 тонн в год.

  • В трех регионах, где YASNO поставляет электроэнергию, более 5 000 домохозяйств производят электроэнергию на частных солнечных станциях, получают от поставщика перечислены от государства по "зеленому" тарифу средства и сокращают выбросы СО2 на 123 000 тонн ежегодно.

  • 29 быстрых зарядок сети YASNO E-Mobility заряжают электромобили в Киеве и на трассах в направлении Львова, Одессы, Полтавы. За год YASNO зарядил клиентов более, чем 565 000 кВт∙ч, что эквивалентно сокращению выбросов CO2 на 380 тонн.

Также YASNO предлагает клиентам системы хранения энергии и энергоэффективную климатическую технику.

Поставщик YASNO помогает уменьшать количество выбросов СО2 на 300 тысяч тонн ежегодно

"Помощь украинцам в том, чтобы рационально использовать энергоресурсы и повышать комфорт с помощью инновационных решений – это основа нашей стратегии развития. YASNO как розничный бренд Группы ДТЭК поддерживает введение европейских зеленых сделок (Green Deal) в Украине и переход к циркулярной экономики.

В прошлом году YASNO присоединился к инициативе "Быть двигателем изменений: 15 обязательств перед потребителями" международной ассоциации поставщиков электроэнергии и газа Eurelectric и стал единственным представителем Украины среди более 90 компаний. Цель инициативы – способствовать внедрению услуг по электромобильности, энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии и помогать потребителям пользоваться этими услугами", – подытожила Лилия Середа.

Поставщик YASNO помогает уменьшать количество выбросов СО2 на 300 тысяч тонн ежегодно

Справка:

YASNO – поставщик электроэнергии, газа, решений по энергоэффективности и для электромобилей, предоставляющая услуги для 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Черкасской областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание.

Для уменьшения затрат клиентов на энергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, разумное освещение, солнечные крыши, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Електроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход

Украина