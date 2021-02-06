Поставщик YASNO помогает уменьшать количество выбросов СО2 на 300 тысяч тонн ежегодно

Продукты и услуги "зеленого" поставщика YASNO помогают клиентам сокращать количество выбросов углерода суммарно на 300 тысяч тонн в год. Ключевую роль в этом играет направление YASNO Efficiency.

80 реализованных проектов на украинских металлургических и горнодобывающих предприятиях с суммарными инвестициями 500 млн грн способствуют уменьшению количества выбросов на 140 000 тонн СО2 ежегодно, рассказала руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и связей с общественностью YASNO Лилия Середа на форуме SHKALA.

По словам Лилии Середы, энергосервисная компания YASNO Efficiency "под ключ" выполняет модернизацию предприятий, инвестируя собственные средства, и гарантирует клиентам экономию ресурсов и средств как результат реализованных проектов. Кроме предложений для бизнеса, YASNO создает целую экосистему решений и для частных клиентов:

50 000 украинских семей пользуются энергоэффективными наборами YASNO Smart, позволяющие экономить до 50% расходов на электроэнергию дома, и при этом снижают количество выбросов на 45 000 тонн в год.

В трех регионах, где YASNO поставляет электроэнергию, более 5 000 домохозяйств производят электроэнергию на частных солнечных станциях, получают от поставщика перечислены от государства по "зеленому" тарифу средства и сокращают выбросы СО2 на 123 000 тонн ежегодно.

29 быстрых зарядок сети YASNO E-Mobility заряжают электромобили в Киеве и на трассах в направлении Львова, Одессы, Полтавы. За год YASNO зарядил клиентов более, чем 565 000 кВт∙ч, что эквивалентно сокращению выбросов CO2 на 380 тонн.

Также YASNO предлагает клиентам системы хранения энергии и энергоэффективную климатическую технику.

"Помощь украинцам в том, чтобы рационально использовать энергоресурсы и повышать комфорт с помощью инновационных решений – это основа нашей стратегии развития. YASNO как розничный бренд Группы ДТЭК поддерживает введение европейских зеленых сделок (Green Deal) в Украине и переход к циркулярной экономики.

В прошлом году YASNO присоединился к инициативе "Быть двигателем изменений: 15 обязательств перед потребителями" международной ассоциации поставщиков электроэнергии и газа Eurelectric и стал единственным представителем Украины среди более 90 компаний. Цель инициативы – способствовать внедрению услуг по электромобильности, энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии и помогать потребителям пользоваться этими услугами", – подытожила Лилия Середа.

Справка:

YASNO – поставщик электроэнергии, газа, решений по энергоэффективности и для электромобилей, предоставляющая услуги для 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Черкасской областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание.

Для уменьшения затрат клиентов на энергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, разумное освещение, солнечные крыши, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Електроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход