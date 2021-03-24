После увольнения Жмака железная дорога твердо решила бастовать

На 31 марта запланирована всеобщая забастовка железнодорожников – самый масштабный отраслевой протест за последние годы. Информация об этом появилась вечером 18 марта -- на следующий день после внезапного увольнения Кабмином по инициативе Набсовета руководителя "Укрзализныци" Владимира Жмака. Нездолго до этого Жмак договорился с коллективом о повышении зарплаты и начал реформу УЗ, которую Набсовет заблокировал.

О намерении профсоюзного комитета железнодорожников начать забастовку с удивлением сообщила на своей странице в Facebook глава Временной следственной комиссии парламента по "Укрзалізниці" .

Она написала 18 марта в 21:45, что, как и намечалось, было проведено второе заседание ВСК. Решили заслушать профсоюзы о состоянии дел. Из трех представителей пришел только один. Сообщил, что коллектив больше не может терпеть и намерен бастовать.

Странно выглядит удивление и тревога по этому поводу со стороны парламентской ВСК, ставшей ключевым вспомогательным звеном в игре Наблюдательного совета "Укрзализныци" за смещение Владимира Жмака и возвращение старой команды, которая, вопреки коллективному договору, не повышала зарплату работникам "Укрзализныци" два года. Отчего те выходили на акцию протеста в феврале прошлого года.

Что касается забастовки, то законодательство ограничивает железнодорожников в праве на "прямолинейную" стачку. Поэтому они собираются проводить так называемую "итальянскую" забастовку. Проще говоря, "работать по инструкциям". Ее суть в том, что все работники выйдут на свои рабочие места, но не будут выезжать на маршруты, если окажется, что к локомотивам есть технические замечания. А таких локомотивов — почти 80%.

Симптоматично, что предыдущая масштабная забастовка по "итальянскому типу" происходила в мае 2018 года, когда у руля железнодорожного монополиста стоял Евгений Кравцов. Возвращенного на позицию и.о. председателя правления компании (после отставки Жмака) Ивана Юрика, называют его протеже. Но три года назад движение поездов не было остановлено полностью, а теперь речь идет именно об этом.

У происходящего сейчас есть вполне логичное объяснение. Пиррова победа Наблюдательного совета над председателем правления Владимиром Жмаком создает почву для острого социального напряжения в коллективе "Укрзализныци", который насчитывает свыше 400 тыс человек.

Железнодорожники требуют поэтапного повышения зарплаты, которое нельзя осуществить без реформы "Укрзализныци" и ликвидации коррупционных схем. Это именно то, что начал делать Жмак и чему противостоял Наблюдательный совет.

Для справки. За время работы Владимира Жмака главой правления УЗ, среднемесячный доход компании от грузоперевозок вырос на 7%. Доля "УЗ" на рынке грузоперевозок увеличилась с 19% до 24%. Убытки, "наработанные" предыдущими руководителями (теми самыми Кравцовым и Юриком) сократились без малого в три раза. Было модернизировано и капитально отремонтировано 100 локомотивов; проведено 4,5 тыс. текущих ремонтов электровозов и тепловозов. Введены прозрачные аукционы на использование вагонов по рыночным ценам - это свело к нулю коррупцию и позволило получить дополнительный доход от грузоперевозок.

За счет сэкономленных на устранении коррупционных схем средств планировалось повышение зарплаты работников "УЗ" с мая этого года. Но прибавку к очень скромным зарплатам (например, машинист локомотива получает 15-16 тыс. грн.) сорвали члены Набсовета, чьи зарплаты составляют 300-400 тыс. грн. в месяц.

Возникает замкнутый круг, который невозможно разорвать без кадровой перезагрузки Наблюдательного совета. Потому, что любой честный реформатор, который придет на должность топ-менеджера "Укрзализныци", столкнется с теми же проблемами, что и Жмак. Точно так же, ему не засчитают явные улучшения в состоянии компании и снятие социальной напряженности за счет достигнутого соглашения с профсоюзами о первом этапе повышения зарплат.

Набсовет сломал не только социальные договоренности Жмака. Он остановил первый этап реформы "Укрзализныци" – выделение в отдельные структуры оператора перевозок ("УЗ-Карго") и оператора инфраструктуры ("УЗ-Инфра"). Если бы эти преобразования были реализованы, появилась бы реальная возможность за счет гибкой ценовой политики вернуть ранее утраченную долю грузовых перевозок, и тем самым увеличить доход "Укрзализныци". От которого напрямую зависит повышение зарплат четырехсоттысячному коллективу.

Спрашивается, почему НС был против и остановил создание "УЗ-Инфра" и "УЗ-Карго", а потом настоял на увольнении Жмака? Потому что микс прибыльных (грузовых) и убыточных (пассажирских) сегментов перевозок позволяют скрывать умело "зашитую" в консолидированной отчетности "УЗ" коррупционную ренту. А там, если пошуршать, легко находится интерес членов Набсовета. Отсюда и такие острые претензии НС к теперь уже бывшему председателю правления Жмаку.

Интересно, что в отношении назначенного и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика претензий у Наблюдательного совета не прозвучало. Хотя при нем УЗ получил 8,8 млрд. грн. убытков за полгода. А еще при реструктуризации кредита "Сбербанку", Юрик ("как бы случайно"!) оставил ставку по долларовому займу в 12%, хотя в то время ставки по таким кредитам по данным Нацбанка были 5%, в результате ущерб УЗ составляет 14 млн. долл. в год. И ведь ясно, что при неэффективных менеджерах повышения зарплаты работникам "УЗ" не будет.

Понятно, что забастовка на стратегически важном для страны инфраструктурном объекте нанесет вред экономике. Даже если она - "итальянская". Но понять людей можно – они вынуждены бастовать из-за того, что, уволив Жмака и остановив реформу, Набсовет отобрал у них надежду на улучшение условий работы и рост зарплат.

Многие не сомневаются, что старая-новая команда вернет коррупционные схемы, с которыми боролся Владимир Жмак, и теперь миллиарды гривен, которые могли бы быть направлены на инвестиции в модернизацию УЗ и повышение зарплаты работникам; будут просто расхищены. Печальная история...