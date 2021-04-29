Полугодовой долг перед горняками нужно выплатить до Пасхи, – Вельможный

Шахтеры в Украине уже полгода не получали денег за свою работу, заявил заявил народный депутат, член партии "Наш край" Сергей Вельможный, сообщила пресс-служба политической силы.

"Горнякам по всей Украине задерживают выплаты заработных плат. Шахтеры могут умереть не только от "ковида", но и от голода, ведь как прокормить свои семьи, если средства не поступали в течение полугода? Накануне Пасхи, вы все знаете, насколько подорожали продукты питания. Как шахтерам собрать праздничную корзину, как приготовить кулич? Это риторический вопрос, ведь мы понимаем, что горняки заслуживают своевременной оплаты труда, долги должны быть погашены до наступления праздников – это должно быть основной задачей Кабмина", – заявил политик.

Он убежден, что деньги на это есть, но их используют на другие цели, например, в Луганской области на сотни миллионов гривен ремонтируют дороги.

"Мы понимаем, что это также очень нужно, но следует правильно расставлять приоритеты. Кто будет ездить по этим дорогам, если жители Луганщины постоянно страдают от действий правительства и председателя ОГА [Сергея] Гайдая? Конечно, руководству областной администрации удобно вкладывать средства в дороги, ведь там легче украсть средства, но средства должны идти на решение реальных проблем обычных людей", – подчеркнул нардеп.

По информации "Нашего края", на конец апреля долг по зарплатам перед горняками государственных шахт Луганской, Донецкой и Львовской области достиг 1,4 млрд грн. Если долги не будут погашены, шахтеры планируют выступить с масштабными акциями протеста 5 мая, сказано в сообщении партии.