Полиция получила право штрафовать 'евробляхи' на месте

Национальная полиция получила доступ к электронной базе Государственной фискальной службы и теперь может проверять статус автомобилей на иностранных номерах. Это дает полицейским право штрафовать "евробляхи" на месте.

На данный момент система работает в тестовом режиме в Харьковской области, но в ближайшее время будет запущена по всей Украине. Об этом сообщает "Сегодня".

Штрафовать будут за управление авто на иностранной регистрации, которое вовремя не покинуло пределы страны, и за управление автомобилем на еврономерах не тем, кто ввез авто в Украину.

Размер первого штрафа – 8,5 тыс. гривен. За повторное нарушение – штраф 17 тыс. гривен или лишение водительских прав на год.

До этого полиция могла останавливать "евробляхи" только за нарушение правил дорожного движения. Штрафовать за просрочку ввоза могли только работники таможни, которые не имели права останавливать авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 45 нардепов от "Слуги народа" решили полностью отменить акциз на ввоз машин, чтобы "евробляхеры" согласились растаможить свои авто.

Но уже 28 октября Кабинет министров согласовал проект постановления о внесении изменений в положение о Национальной полиции. В соответствии с новой редакцией документа правоохранители будут осуществлять задачи по:

выявлению незарегистрированных гражданами Украины в установленные законодательством сроки транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины на срок более 30 суток;

принятию мер для выявления случаев неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых введены отдельные ограничения, установленные Таможенным кодексом;

принятию мер к выявлению неправомерного разукомплектования таких транспортных средств.

OBOZREVATEL подробно рассказывал, на какую сумму будут штрафовать "евробляхеров" и во сколько обойдется "растаможка".

19 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрел ряд законопроектов об изменениях в таможенных правилах, которые применяются для ввоза на территорию Украины автомобилей с европейской регистрацией.