Подчинение транспортной комиссии президенту превратит ее в заангажированный орган, – эксперт

Подчинение Комиссии по тарифам на транспорте (НКРТ) президенту, как предлагает Кабмин, превратит ее в заангажированный административный орган.

Об этом заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, пишет "Главком".

"Национальная комиссия регулирования, по самой сути – это орган, который является регулятором и неким посредником между рынком и монополистами. Поэтому если назначение будет административным, т.е. оно будет посылаться сверху органами власти, то тут сама система искажается", – пояснил Вовк.

По его словам, поскольку эта комиссия будет заниматься формированием тарифов естественных транспортных монополий, то рынок и бизнес должны обязательно иметь возможности для того, чтобы влиять на персональный состав комиссии.

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"Только в таком случае основные группы всех стейкхолдеров будут представлены в равных позициях. И в этом случае мы действительно выходим на то, что комиссия будет незаангажированной и будет принимать взвешенные решения", – резюмировал эксперт.

Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона "О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте" (№6514), предусматривающий создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту, НКРТ будет подчиняться президенту.

Ранее экс-председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что нормы этого законопроекта противоречат Конституции, поскольку президенту предоставляются несвойственные ему полномочия, а сама комиссия рискует превратиться в карманный орган власти.