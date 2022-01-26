В прессе продолжаются манипуляции на тему формулы "Роттердам+". Формулы, по которой на основании прозрачных европейских индексов рассчитывались цены на уголь в 2016-2019 годах. Этот принцип ценообразования – как наиболее эффективный и экономически обоснованный - закреплен в меморандумах с МВФ, подписанных как предыдущим, так и действующим президентами. Законность формулы подтверждена по итогу открытого и состязательного судебного процесса.

Однако мы видим продолжающиеся попытки популистов и псевдо-экспертов сформировать ошибочное общественное мнение относительно рыночной форумы ценообразования на уголь. В очередной раз разберемся в сути формулы и так называемом "провальном" деле "Роттердам+", для предотвращения манипуляции общественным мнением с целью создать видимость работы.

Суть претензий – недопонимание формирования рыночной цены на уголь

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В 2014-2016 гг., в связи с боевыми действиями на востоке Украины и потерей контроля над угольными шахтами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, Украина вынуждена была начать импорт угля из ЮАР и США для удовлетворения внутреннего дефицита.

Для обеспечения энергетической независимости Украины, было принято решение отойти от ручного механизма установления цены на уголь как топливной составляющей ТЭС и перейти к прозрачному формульному ценообразованию с привязкой к котировкам угля в регионе Амстердам-Роттердам-Антверпен, куда доставляют уголь из ЮАР и США.

До формулы не было правил установления цены энергетического угля при расчете прогнозной ОРЦ. Это приводило к ручному управлению и не соответствовало европейским ценностям, которым следует Украина.

Целью принятия формулы "Роттердам+" было определение справедливой рыночной цены угля для Украины на базе рыночных индикаторов. Утверждение порядка не предполагало фактический импорт угля из портов Роттердам-Амстердам-Антверпен. Расчет цены поставки угля из США, ЮАР и Колумбии с учетом фрахта до Украины (маршрут фактического импорта) превышает цену АPI2 с доставкой по маршруту АRА -Южный (аппроксимация). То есть потребителю предложили платить цену не превышающую уровень минимальной импортной цены – рыночной цены. Такой вывод сделан в заключениях EUROCOAL и украинских НИИСЭ.

Убытки, рассчитанные детективами НАБУ, являются арифметическим упражнением и не имеют ни правовых, ни экономических последствий

"Расчет убытков" широко освещенный НАБУ в прессе оказался "арифметическим примером" на вычитание. Эксперт НАБУ по запросу детективов НАБУ произвел расчет между утвержденной НКРЭ методикой и методикой предложенной детективами НАБУ. При этом эксперт отметил, что если бы методика детективов НАБУ была бы правильной, а методика НКРЭ была бы ошибочной, то эта расчетная величина стала бы убытками. Такой подход не имеет ничего общего с получением доказательств по делу, а только позволяет опубликовать результаты расчета в прессе и сделать громкие заявления о проделанной работе.

В экспертизах, где по заказу обвинения подсчитывалась сумма убытков при условии исключения из формулы цены угля затрат на его транспортировки, ни один эксперт не рискнул назвать рассчитанную сумму собственно убытками и не подтвердил корректность удаления "плюса" - стоимости логистики.

И судьи ВАКС, и прокуроры САП обратили внимание на этот факт и неоднократно указали, что арифметический расчет затрат на транспортировку угля, который не импортировался в Украине, не считается автоматически убытками.

Законность и правильность формулы "Роттердам+" подтверждена Меморандумом с МВФ, десятками экспертиз и мнений государственных институтов

Формула ценообразования "Роттердам+" после длительных публичных обсуждений была коллегиально утверждена НКРЭКУ. Новая формула были одобрены Министерством энергетики и Антимонопольным комитетом.

Справедливость и экономическая обоснованность формулы "Роттердам+" подтверждена исследованиями международных авторитетных организаций IHS CERA (ведущий в мире консультант по рынкам топлива), EURACOAL (Европейская ассоциация каменного и бурого угля), крупнейшими мировыми аудиторскими компаниями.

Однозначные выводы про обоснованность применения формулы в Украине делают 4 украинских государственных научно-исследовательских института судебной экспертизы и частные судебные эксперты.

Формула "Роттердам+" идентична формулам, применяемым для газа и рынка нефтепродуктов. Последним является пример подписания Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем Меморандума с МВФ, в котором цена на газ для населения регулируется по аналогичному принципу – цена рассчитывается как сумма трех составляющих: цена газа на хабе в Европе, стоимость доставки в Украину, плата за вход в ГТС Украины. И в данном случае, как и в случае с Порядком, нет необходимости подтверждать документально весь объем импорта газа для того, чтобы цена была единой и использовалась для всего рынка.

Оценка деятельности НАБУ по этому делу была дана в постановлении о закрытии дела прокурором Денисом Демкивым:

не установлено нарушение законодательства; отсутствуют экспертизы, которые указывали бы на наступление убытков от недоказанного нарушения; окончены сроки досудебного расследования.

Попытка обжаловать решение прокурора в ВАКС, подтвердила правильность позиции прокурора.

По итогам рассмотрения дела "Роттердам+" Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение отказать в возобновлении расследования. Итоговый вывод суда состоит в том, что не установлены доказательства для обоснования вины подозреваемых в суде, а также истекли временные возможности для получения новых доказательств.