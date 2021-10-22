Все обвинения в отношении формулы ценообразования на уголь, которые зачастую имели популистский характер, не возымели влияния на Высший антикоррупционный суд. Состоялся открытый публичный процесс, который транслировался в прямом эфире на YouTube. Состоялось более 15 заседаний, что позволило суду полностью ознакомиться с материалами дела и принять решение максимально взвешенно и объективно.

Дело "Роттердам+" было закрыто в 4-й раз 20 мая 2021 года. Советующее постановление принял новый старший прокурор по делу Денис Демкив.

После тщательного анализа материалов дела Специализированная антикоррупционная прокуратура пришла к заключению, что в деле:

не установлено нарушение законодательства;

отсутствуют экспертизы, которые указывали бы на наступление убытков от недоказанного нарушения; окончены сроки досудебного расследования.

Учитывая вышеприведенные факты, новый прокурор Денис Демкив закрыл дело.

Однако в начале июня по инициативе сначала АО "Никопольский завод ферросплавов" и Виктора Чумака был подан очередной иск в ВАКС с требованием возобновить дело. Тогда же стартовал длительный и открытый судебный процесс по изучению материалов этого дела.

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Сторона обвинения всячески затягивала процесс, к примеру, заявитель по делу Виктор Чумак более 10 раз не присутствовал на заседании суда.

Сторона обвинения также несколько раз подавала иск на отвод судьи Екатерины Широкой, рассматривавшей дело и несколько раз разные составы суда принимали решения об отказе в отводе судьи, не усмотрев в ее действиях каких-либо нарушений.

После длительный судебных заседаний, который несколько дней длились с утра до вечера, суд изучил все 27 томов дела, заслушал все аргументы всех участников процесса.

В итоге позиция НАБУ относительно некорректности включения затрат на логистику угля в формулу "Роттердам+" не была подтверждена ни одной экономической экспертизой, а арифметическая оценка стоимости затрат на логистику, по мнению экспертов не может считаться убытками.

В итоге ВАКС по сути подтвердил незаконность уголовного преследования по делу "Роттердам+". Лозунги остались лозунгами, а ВАКС выполнил свою функцию и руководствовался нормами закона.

На наш взгляд важную роль в материалах дела играли независимые исследования и экспертизы.

В частности, подтверждено, что импортный паритет является единственно правильным индикатором для рынка угля в Украине - принцип импортной альтернативы не используется только в том случае, если на рынке есть профицит товара и уровень себестоимости "замыкающего" производителя, поставляющего продукцию на внутренний рынок, находится ниже импортной альтернативы. Себестоимость большинства шахт Украины находится выше импортного паритета в связи со сложными горно-геологическими условиями и хроническим недоинвестированием.

В целом, по нашему мнению, рассмотрение объединенного иска ферросплавных заводов и отдельных активистов в Высшем антикоррупционном суде было показательно образцовым и безупречным с точки зрения уголовно-процессуального кодекса. Вопреки многочисленным попыткам сорвать судебный процесс, суд пришел к объективному и взвешенному решению.

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